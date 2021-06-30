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30.06.2021 18:13
Рубрика: Общество

За три года инвестиции в мусорную отрасль превысят 70 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

В ближайшие три года государство направит более 70 млрд рублей инвестиций на развитие отрасли по обращению с отходами. Об этом рассказал гендиректор ППК "Российский экономический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

На переработку попадают 3 млн тонн из 60 млн тонн образованных отходов

Уже в этом году будут запущены 46 новых объектов по обращению с отходами: 13 из них предназначены для обработки и утилизации, 31 - для сортировки и еще два - для переработки вторсырья, сообщили в РЭО. Их совокупная мощность позволит обрабатывать 6,3 млн тонн отходов и утилизировать 2,1 млн тонн в год. За предыдущие два года были созданы 14 комплексных объектов обработки и утилизации отходов, 64 сортировочных центов и 27 предприятий по переработке, уточнили в РЭО.

"Общий объем инвестиций в создание объектов инфраструктуры в ближайшие три года составит более 70 млрд рублей", - отметил Денис Буцаев. По его словам, дополнительно к созданию инфраструктуры для обращения с отходами будет привлечен частный капитал. Для этого готовят меры господдержки отрасли. Они будут самыми разными: от льготных кредитов до возмещения лизинга. Ожидается, что на каждый бюджетный рубль будут привлечены 3 рубля из частных источников.

До 2030 года планируется построить или реконструировать 868 объектов по обращению с отходами, продолжил Буцаев. По его словам, существующие мощности способны переварить 20 млн тонн отходов в год - это треть от общей массы образующегося в стране мусора.

В ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин обратил внимание на то, что региональные операторы зачастую смешивают разные фракции сортированного мусора и предложил наказывать их за такую практику. В то же время в Минприроды заверили, что в течение суток подготовят проект постановления правительства, запрещающий подобные действия.

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