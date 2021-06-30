Журналисту Ивану Сафронову продлили арест до осени

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Ивана Сафронова до 7 октября. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее суд продлил арест советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", обвиняемого в госизмене, до 7 июля. В июле исполнится ровно год с момента задержания Сафронова сотрудниками ФСБ.

По данным следствия, журналист "Коммерсанта" передал в 2017 году данные, составляющие государственную тайну, чешской разведке. При этом конечным получателем секретных сведений были спецслужбы США.

Сам Иван Сафронов своей вины не признает.