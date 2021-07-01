Новости

В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Саранская IT-компания ввела премии для вакцинированных сотрудников 18:29
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
В Болгарии протестуют из-за резкого скачка цен на отопление 17:47
В российской армии начали ревакцинировать военнослужащих от коронавируса 17:47
Ученые России и Беларуси создадут вакцину от COVID-19 в виде йогурта 17:45
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после госпитализации 17:43
"Би-2" сняли анимационное видео с Юрием Каспаряном и английской художницей 17:43
У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 18:39
Рубрика: Экономика

Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля

Текст: Юлия Акиньшина

Google, Facebook и Twitter не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

В нем отмечается, что ведомство уже составило административный протокол в отношении Google LLC. Сейчас ожидается ответ от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.

В Москве суд оштрафовал Google на шесть миллионов рублей

В апреле Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных (ПД) российских пользователей осуществляется на территории РФ. Оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей.

На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы