Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля

Google, Facebook и Twitter не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

В нем отмечается, что ведомство уже составило административный протокол в отношении Google LLC. Сейчас ожидается ответ от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.

В апреле Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных (ПД) российских пользователей осуществляется на территории РФ. Оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей.

На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний.