Анну Нетребко услышат в Минске

Белорусский проект TheatreHD приготовил лучшие мировые спектакли для любителей искусства на экранах. Это новинки Парижской национальной оперы, Венской оперы и Ла Скала.

В июле на экранах кинотеатра минчане смогут посмотреть балет "Собор Парижской Богоматери" в постановке Ролана Пети. В 1965 году французский хореограф выбрал этот сюжет для своего балета в Парижской национальной опере, и с тех пор "Собор Парижской Богоматери" - одна из визитных карточек прославленной французской труппы. Зрители также увидят, как оживает на экране величественный Нотр-Дам де Пари, вдохновивший великого Ива Сен-Лорана на создание костюмов для спектакля.

4 июля в Минске покажут балет "Парк" хореографа Анжелена Прельжокажа для Парижской национальной оперы - это микс галантного века и современной пластики. Другой балет Прельжокажа "Фреска. Картина на стене" был показан в рамках фестиваля ТЕАРТ в 2017 году. В новой постановке особое место уделено дворцовому парку, как месту тайных свиданий, и четырем его садовникам.

Триумфальное шествие постановок Венской оперы начнется на киноэкранах Минска 14 июля. В этот день минчане смогут увидеть знаменитую "Тоску" в исполнении народной артистки России Анны Нетребко, блестяще исполнившей партию Тоски. В партии Каварадосси выступил тенор Юсиф Эйвазов, роль коварного начальника полиции Скарпиа исполнил бас-баритон Вольфганг Кох, а оркестр Венской оперы под управлением французского дирижера Бертрана де Бийи тонко передал все краски и нюансы самой известной партитуры Пуччини.

Еще раз насладиться пением Анны Нетребко можно будет в партии Жанны д'Арк в постановке итальянской Ла Скала под руководством лучшего вердиевского дирижера Рикардо Шайи. Интерпретация Анны Нетребко получила высокие отзывы критиков, а ее тандем с Франческо Мели называли идеальным.

Показы в рамках проекта TheatreHD организует Центр "АРТ Корпорейшн", организатор международного кинофестиваля "Лiстапад".