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01.07.2021 12:17
Рубрика: В мире

Австрия исключила Россию из списка опасных "коронавирусных" стран

Текст: Екатерина Забродина
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг назвал страны, которые исключены из списка "красных зон" с точки зрения эпидемиологических требований. Среди них - Россия, Китай, Турция, Босния и Герцеговина.
Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

"Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны. Отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует. Речь идет только о повышенном риске", - цитирует Шалленберга РИА Новости. По словам министра, "цвет опасности для них меняется с красного на оранжевый". При этом он предупредил, что австрийские власти продолжат мониторить ситуацию, и отказался давать прогнозы о том, не будут ли введены какие-то новые меры в отношении приезжающих из РФ.

В Австрии пока не отменяется правило "привит, переболел, протестирован"

В настоящее время посетить Австрию без обязательного карантина можно спустя 14 дней после полной вакцинации. В страну также пустят тех, кто переболел и при этом привился одной дозой вакцины. О каких именно вакцинах идет речь, в Вене не уточнили. Ранее господин Шалленберг говорил в интервью РИА Новости, что граждане разных стран прививаются различными препаратами, - и рано или поздно властям придется учитывать этот фактор ради восстановления свободы передвижения.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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