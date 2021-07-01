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01.07.2021 11:56
Рубрика: Власть

Банку России разрешили блокировать сайты финансовых пирамид

Текст: Игорь Зубков
Банк России наделяется правом оперативно инициировать блокировку сайтов, которые обманывают граждан под видом финансовых организаций или просто оказывают финансовые услуги без лицензии. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Он был внесен в Госдуму еще в конце 2018 года.

Прежде всего закон касается финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, фишинговых сайтов. "Раньше процедура блокировки таких интернет ресурсов могла занимать несколько месяцев, благодаря закону она сократится до нескольких дней, - пояснил "РГ" представитель Банка России. - Это позволит оградить значительно большее число наших граждан от мошенников".

Фото: Александр Корольков/ РГ
Банк России получил шквал обращений после публикации списка пирамид

Банк России будет обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, распространяемой мошенническими сайтами запрещенной, и направлять в Генпрокуратуру уведомления об этом, и дальше будет действовать обычный механизм блокировки сайтов с запрещенным контентом: Роскомнадзор требует от провайдера хостинга удалить запрещенную информацию, на это у владельца ресурса есть сутки, иначе его ждет блокировка.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

Действующий до сих пор механизм (блокировка через суд) фактически делает невозможным эффективную борьбу с сайтами, которые оказывают нелегальные финансовые услуги в России, но зарегистрированы в иностранных доменных зонах. В 2020 году Банк России инициировал блокировку 7680 мошеннических сайтов, а также направил информацию о 377 доменах в Генпрокуратуру.

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