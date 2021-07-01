Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану

Очередная попытка проверить на прочность гранит белорусской границы была предотвращена бойцами в зеленых фуражках, информирует Госпогранкомитет. На белорусско-литовской границе ночью 29 июня они вынуждены были открыть огонь по беспилотному параплану.

В районе деревни Субботники Ивьевского района был обнаружен летательный аппарат, выполнявший полет вблизи белорусско-литовской границы на высоте около ста метров. В ходе преследования пограничники применяли осветительные патроны, что позволило определить факт дистанционного управления аппаратом. "С целью предотвратить нарушение воздушного пространства Беларуси были предприняты меры для принудительной посадки беспилотного мотопараплана, в том числе был открыт огонь из табельного оружия", - уточнили в ГПК.

Предварительный осмотр аппарата, по данным экспертов, указывает на его кустарное производство. Правда, дистанционное управление свидетельствовало о возможности его использования для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, так и грузов, представляющих особую опасность.

В руководстве Госпогранкомитета дали понять, что "в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к нарушению воздушного пространства Беларуси". Кроме того, в ведомстве предупреждают, что "использование летательных аппаратов в пограничной полосе запрещено, а пограничники вправе применять оружие для предотвращения нарушения государственной границы".