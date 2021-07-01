Белый дом раскрыл средние зарплаты сотрудников

В четверг администрация Байдена представила конгрессу ежегодный отчет о том, сколько получают сотрудники Белого дома, заявив, что гендерного разрыва в оплате труда среди назначенных президентом чиновников практически не существует.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному Белым домом, из сотрудников американской администрации, назначенных Байденом, женщины зарабатывают в среднем 93 752 доллара, а мужчины - 94 639 долларов в год. При этом, в 2021 году женщины составили примерно 60 процентов назначенцев Байдена в Белом доме и 56 процентов его руководящего состава. Лица, принадлежащие к расово или этнически разнообразному сообществу, составляют 44 процента всех назначенных Байденом служащих в Белом доме и 36 процентов руководящего состава.

Среди наиболее высокооплачиваемых сотрудников находятся глава администрации Белого дома Рон Клейн, директор Национального экономического совета Брайан Диз, советник по внутренней политике Сьюзан Райс и старшие советники Майк Донилон и Седрик Ричмонд, которые зарабатывают в среднем 180 тысяч долларов в год, уточняет NBC. Одним из самых высокооплачиваемых сотрудников является Молли Грум, советник по вопросам иммиграции, которая зарабатывает 185 656 долларов.

С 1995 года конгресс требует, чтобы Белый дом ежегодно 1 июля представлял на Капитолий отчет с указанием должности и оклада каждого сотрудника офиса Белого дома. В течение первого года президентства Дональда Трампа разрыв в оплате труда мужчин и женщин увеличился до 37 процентов, согласно анализу экономиста Марка Перри из консервативного аналитического центра American Enterprise Institute. Перри также подсчитал, что разрыв в оплате труда в последний год правления Обамы составлял 11 процентов, в то время как по другим оценкам разрыв в оплате труда в его администрации достигал 18 процентов.

Хотя Байден создал одну из самых разнообразных в этническом отношении американских администраций, даже это не защитило его от критики. Весной некоторые сенаторы-демократы пригрозили заблокировать будущих назначенцев из-за отсутствия представительства американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана. Отдельные представители "партии осла" также выразили обеспокоенность тем, что в ближайшем окружении советников Байдена преобладают белые мужчины.

Кстати

По оценкам министерства труда США, в 2020 году годовой заработок женщин в Америке составлял 82,3 процента от заработка мужчин, а пандемия коронавируса лишь усугубила разрыв в заработной плате между этими категориями.