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01.07.2021 17:43
Рубрика: Культура

"Би-2" сняли анимационное видео с Юрием Каспаряном и английской художницей

Текст: Александр Алексеев

Новая песня "Падал свет" стала би-сайдом к синглу "Би-2" "Нам не нужен герой", вышедшему в середине июня. Это уже четвертый трек для 11-го по счету альбома, релиз которого намечен на 2022 год. На каждый уже снято видео, но на "Падал свет" оно, пожалуй, самое необычное. Да и состав музыкантов вновь удивляет и впечатляет.

Фото: Предоставлено Premier
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Фортепианная баллада "Падал свет" с ведущим вокалом Шуры Би-2 звучит более шести минут, постепенно добавляя звучанию атмосферности, драматургии и все новых аранжировочных решений. В развернутом гитарном соло, например, сразу опознаются исполнительские приемы Юрия Каспаряна из группы "Кино" (экс- "Поп-механика" и "Ю-Питер"), причем он играл на том же инструменте, который использовал при записи песни "Перемен" в 1988 году. Ну а Татьяна Ткачук из группы "Моя Мишель" очень опознаваемо, с присущими только ей обертонами исполнила партию женского бэк-вокала.

Да, состав музыкантов вновь очень примечателен! На клавишных инструментах сыграл культовый питерский композитор, аранжировщик, пост-минималист Глеб Колядин, на ударных - его земляк Алексей Мещеряков из "Сплина", компанию им составил московский джазовый и фьюжн басист-виртуоз Антон Давидянц. В итоге, когда песня закончилась, было искренне, очень жалко….

Впрочем, в студии у "Би-2", равно как и у их сайд-проектов "Куртки Кобейна" и "Нечетный воин", всегда собирается отличная, креативная, и непредсказуемая для меломанов заранее компания.

Но еще неожиданней то, что для видеоряда к новой песне была приглашена британская художница Элис Блумфилд. Причем, в качестве intro-клипа она использовала написанный ею портрет Шуры Би-2.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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