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01.07.2021,  
11:43
Текст:  Алексей Иванов

Daily Star составила список странного и страшного советского оружия

Британское издание Daily Star составило список наиболее необычного и в то же время смертоносного оружия, созданного в дореволюционной России и СССР. И пусть не все из этих образцов пошли в серию, в каждом случае задумка конструкторов поистине впечатляла.
Ракетный экраноплан "Лунь" в Дербенте. Фото: Муса Салгереев / ТАСС Ракетный экраноплан "Лунь" в Дербенте. Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Ракетный экраноплан "Лунь" в Дербенте. Фото: Муса Салгереев / ТАСС

На первое место в этом перечне британские журналисты поставили ракетный экраноплан "Лунь", прозванный на Западе "Каспийским монстром". Не в последнюю очередь благодаря размерам, ведь судно было крупнее реактивного самолета и быстрее корабля. "Обладающий потрясающими двигателями и вооруженный смертоносными противокорабельными ракетами, он был задуман чтобы скользить на высоте четырех метров над водой незаметно для противника", - говорится в материале, перевод которого представлен на портале "ИноСМИ".

Как уже писала "РГ", "Лунь" совершил первый полет в 1985 году, через пять лет его передали в опытно-боевую эксплуатацию. Экраноплан имел длину - 73,8 метра, размах крыла - 44 метра, взлетная масса - 380 тонн. Его основной задачей была борьба с авианосцами и крейсерами, поэтому "Лунь" оснащали противокорабельными сверхзвуковыми ракетами "Москит". В прошлом году экраноплан доставили в парк "Патриот" в Дербенте, где он стал частью выставочной экспозиции.

На втором месте в своем рейтинге автор публикации разместил проект орбитального космического истребителя-перехватчика. Проект 1960-х годов получил название "Спираль". В рамках него был создан летный дозвуковой аналог экспериментального пилотируемого орбитального самолета МиГ-105.11, совершивший семь успешных испытательных полетов. До логического завершения проект доведен в итоге не был, однако полученные в ходе работы над результаты затем использовались при создании космического челнока "Буран".

На третьем месте в рейтинге оказалась советская самоходная 420-миллиметровая минометная установка 2Б1 "Ока" с колоссальным 20-метровым стволом, созданная в конце 1950-х годов. Предполагалось, что она будет стрелять как обычными, так и ядерными боеприпасами, максимальная дальность поражения цели - 50 километров. Всего было выпущено четыре таких установки, но в дальнейшем проект решили не развивать. Главной проблемой, решить которую так и не удалось, являлась сильная отдача, разрушительная для самого орудия.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Помимо этого, британское издание обратило внимание на аэросани. Это своего рода танк на лыжах, предназначенный для ведения боевых действий в заснеженной местности. Впервые аэросани применялись Красной Армией еще в ходе Гражданской войны, а затем в усовершенствованном виде и в ходе Великой Отечественной.

Из бронетехники автора заинтересовал и Царь-танк времен Первой мировой войны. У него было два девятиметровых колеса для преодоления препятствий. Но 60-тонный гигант все время буксовал, и проект в конце концов свернули. Среди других отвергнутых идей упомянут и танк-шнекоход со "штопорами" вместо траков, и А-40 - летающий танк с крыльями как у биплана.

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