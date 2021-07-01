Дешевые видеокарты начали наводнять торговые интернет-площадки

На торговых интернет-площадках стали массово появляться объявления о продаже видеокарт по рекомендованной цене. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание HKEPC Hardware.

Майнеры оптовыми партиями пытаются продать самые разные видеокарты - от маломощных AMD Radeon RX 470 до топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Огромное количество видеокарт майнеров уже попали на международные торговые площадки, вроде eBay, однако гарантии на них нет.

Такая ситуация объясняется запретительными мерами китайских властей по майнингу, а также падением курсов основных "монет".

Цены на видеокарты упали и в России: Nvidia GeForce RTX 3060 по данным Яндекс.Маркета ранее продавалась за 100 тысяч рублей, а теперь - за 75 тысяч.