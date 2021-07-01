Дешевые видеокарты начали наводнять торговые интернет-площадки

Новости

Белый дом раскрыл средние зарплаты сотрудников 23:31
Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть 23:24
Слуцкий прокомментировал слухи о возвращении в сборную России 23:18
РФ заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах 23:01
В "Векторе" рассказали об особенностях вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 21:38
Мишустин продлил упрощенную маркировку лекарств до 1 февраля 21:21
В Старой Руссе нашли древнюю берестяную грамоту 21:14
СМИ: Между Мбаппе и Гризманном возник конфликт в сборной Франции 21:09
Самым старым человеком в космосе станет 82-летняя американка 20:49
Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ" 20:21
Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости 20:19
Главный тренер сборной Испании: Украина может выиграть Евро-2020 20:15
Иностранцы могут без виз посещать Беларусь для вакцинации от COVID-19 19:56
Мужская сборная России по баскетболу не сыграет на Олимпиаде в Токио 19:55
От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко 19:41
Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили 19:21
СМИ накажут за упоминание террористических организаций без указания о запрете 19:17
В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 22:45
Рубрика: Экономика

Дешевые видеокарты начали наводнять торговые интернет-площадки

Текст: Юлия Акиньшина

На торговых интернет-площадках стали массово появляться объявления о продаже видеокарт по рекомендованной цене. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание HKEPC Hardware.

Фото: iStock
Чиновников обяжут избавиться от криптовалюты

Майнеры оптовыми партиями пытаются продать самые разные видеокарты - от маломощных AMD Radeon RX 470 до топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Огромное количество видеокарт майнеров уже попали на международные торговые площадки, вроде eBay, однако гарантии на них нет.

Такая ситуация объясняется запретительными мерами китайских властей по майнингу, а также падением курсов основных "монет".

Цены на видеокарты упали и в России: Nvidia GeForce RTX 3060 по данным Яндекс.Маркета ранее продавалась за 100 тысяч рублей, а теперь - за 75 тысяч.

Экономика Финансы Виртуальные валюты

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
МИД РФ вызвал посла Чехии из-за претензий по взрывам во Врбетице
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы