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Рубрика: Происшествия

Должникам оставят неприкосновенный минимум зарплаты

Должникам оставят неприкосновенный минимум зарплаты
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Пенсионеры, а также люди, получающие маленькую зарплату, не останутся совсем без средств даже в случае больших долгов. В пятницу, 2 июля, "РГ" публикует закон, дающий должникам право на неприкосновенный минимум.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Закон повышает социальную защиту должников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Должник сможет написать заявление, согласно которому у него после всех удержаний с ежемесячного дохода должен оставаться МРОТ".

Фото: iStock
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Действующее законодательство предусматривает списание в счет долга до половины ежемесячных доходов: это могут быть и пенсии, и зарплаты. На практике это приводит к тому, что если у человека маленькая пенсия, то после взыскания у него практически ничего не останется на жизнь. Если же у человека, который трудится, зарплата чуть выше МРОТ, для него тоже любой долг может стать непосильным бременем. Поэтому и было принято решение, защищающее должников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Необходимые поправки внесены в ГПК и закон об исполнительном производстве.

Если у человека маленькая пенсия, после всех взысканий у него должно оставаться не меньше МРОТ

"При этом под действие новой нормы не подпадают социально значимые исполнительные производства, такие как взыскание алиментов или возмещение вреда, причиненного преступлением, - подчеркивает Владимир Груздев. - В данном случае социальные гарантии взыскателей берут верх над социальными гарантиями должника. Но если речь идет, скажем, о долге по кредиту, который человек в какой-то момент не смог выплачивать из-за возникших трудностей, то в данном случае гарантии будут действовать".

Кстати, как сообщили в свое время в Верховном суде РФ, в прошлом году число дел в российских судах о взыскании долгов по кредитам достигло пикового показателя в 9 миллионов. Кроме того, как рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, в прошлом году рассмотрено 8 миллионов 980 тысяч жилищных споров, из них 97 процентов составляют дела о взыскании долгов по платежам за коммунальные услуги.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Комментарии к документам Законопроекты и комментарии Рынок кредитования

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