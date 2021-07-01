В Японии раскопали 1300-летний дом легендарной императрицы

В Японии Национальный исследовательский институт культурных ценностей Нары официально объявил о результатах раскопок на месте бывшего дворца Хейджокю. Археологи обнаружили там остатки здания, которое, вероятно, было императорским домом.

Как сообщает The Asahi Shimbun, раскопки проводились в особом историческим месте. Город Нара в древности был столицей Японии. Ранее здесь нашли остатки дворца Хейджокю.

В рамках нового исследования археологи раскопали остатки одного из самых больших зданий, когда-либо найденных здесь. Они считают, что это был дом императора. Строение было центральным элементом резиденций императоров и наследных принцев в конце VIII века нашей эры.

Исследовав здание, эксперты пришли к неожиданному выводу. По их мнению, оно, вероятно, было резиденцией императрицы Кокэн (718-770 гг. н.э.), дочери императора Сему.

Императрица Кокэн прославилась благодаря своему второму правлению, когда она была известна уже как императрица Сетоку. Так получилось, что в историю она вошла как 46-я и 48-я императрица Японии согласно традиционно принятой последовательности. Кокэн была шестой из восьми правящих императриц и одним из двух правителей в истории Японии, царствование которых разделилось на два периода. Первой была 35-я и 37-я императрица Когеку/Саймэй (594-661 гг. н.э.).

Найденное здание расположено в восточной части дворца Хейджокю. Оно имело правильную прямоугольную форму и простиралось на 27 метров с востока на запад и на 12 метров с севера на юг. Также было обнаружено 50 ям, вырытых в земле для установки в них столбов. Отверстия выстроены в линию на расстоянии примерно трех метра друг от друга.

Предварительный анализ показал, что сооружение использовалось примерно с 749 по 770 годы. Датирование было проведено по характерным узорам на черепице, найденной в ямах. Эксперты отмечают, что на этом же месте до императрицы Кокэн в другом здании проживал ее отец, когда был наследным принцем. После смерти Кокэн этот район использовался как площадка для строительства резиденций других императоров.