Дома у аэропортов стало проще зарегистрировать

Порядок использования приаэродромной территории регулируется законом, который вступает в силу с первого июля.

На приаэродромной территории выделяется семь подзон, в том числе подзона, в которой ограничивается использование земельных участков. В седьмой подзоне запрещаются строительство, реконструкция, эксплуатация отдельных видов объектов. Однако при этом должна учитываться возможность принятия мер, устраняющих негативное физическое воздействие. Под этим воздействием понимается несоответствие уровня звука от пролетающих самолетов санэпидтребованиям.

Ряд объектов будет защищен от сноса. Это дома, дачи и гаражи, построенные до установления подзон. Но лишь при условии, что их размещение соответствует правовому режиму земель и виду разрешенного использования участка. Для самостроев исключений не сделано.

Сейчас, если участок или постройка находятся на приаэродромной территории, то зарегистрировать права на него можно только при согласовании с оператором аэродрома и после проведения длительной и дорогой экспертизы по замерам шума.