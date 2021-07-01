Эксперты рассказали, каким будет онлайн-образование в будущем

Сейчас в мире около 70 миллионов слушателей онлайн-курсов, а через пару тройку лет их, по прогнозам специалистов, будет 200 миллионов. Непрерывное обучение становится образом жизни для большинства людей. Учиться можно в любом возрасте и уже совсем необязательно - в конкретном вузе или определенной школе. Не проигрывает ли традиционная форма обучения виртуальной? Что можно, а что категорически нельзя учить в онлайн? Как выбрать виртуальный курс и не прогадать качеством?

Хотя тренд на цифровое образование появился в стране лет девять-десять назад, мы еще в самом начале пути. Конечно, пандемия внесла свои поправки, и онлайн-образование за последний год прибавило в весе. Количество "игроков" на рынке EdTech (сфера образовательных технологий) увеличивается, но перенасыщение в ближайшее время вряд ли возникнет.

"Мы - у самого истока роста рынка. Хороший рост будем наблюдать через пять лет. А оживленный рынок увидим лет через десять", - говорит гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

По его словам, возраст сегодняшней аудитории онлайн-курсов - от девяти до 65 лет, что еще раз подтверждает тренд: учиться сегодня можно и нужно всю жизнь.

"Каждый день только к нам на платформу приходит 100 тысяч уникальных посетителей, и, конечно, цели у всех - разные, - рассказывает эксперт. - Основное "ядро" - люди 25-35 лет, которые хотят освоить новую профессию. Но много и ребят 15-17 лет, кто хочет попробовать себя в профессии и понять, чем будет заниматься после окончания школы, а также студенты или выпускники вузов, которые ищут варианты дополнительного образования".

В сети есть программы на любой вкус: от дизайнера и программиста до менеджера и лингвиста. Научиться можно многому. Но всему ли? Что можно учить онлайн, а что категорически нельзя?

"Вряд ли можно освоить профессию программиста в онлайн за две недели. А такие предложения, знаю, есть, - отмечает Волчек. - За несколько месяцев - да, сертификат программиста и возможность трудоустройства у вас будет. Но очевидно, что если человеку необходимо в процессе учебы протестировать что-то на специальном оборудовании, например, то без офлайна и встреч с наставниками не обойтись. Поэтому личные встречи очень важны. Конечно, нельзя, например, научиться оперировать человека онлайн, хотя сегодня какие-то медицинские знания в цифровом формате получить можно".

"Нам всем пора смотреть на сам процесс обучения чуть шире, не делить его только на онлайн и офлайн, - уверен Волчек. - По сути, возможность получать знания из сети существует уже лет двадцать. Я сам еще, когда учился на программиста, часто заходил на сайт Майкрософт и читал какие-то материалы".

А вот взгляд со стороны.

По словам руководителя региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) одной из крупнейших образовательных платформ мира Coursera Энтони Таттерсолла, сложнее всего в онлайн "даются" так называемые "гибкие" навыки. Кстати, в России у Coursera более двух миллионов учеников.

"Компьютерные науки или анализ данных можно изучить, сидя перед компьютером. А вот "гибкий" навык состоит из теоретического знания и практики, - объясняет эксперт. - Возьмем, например, курс по публичным выступлениям. В онлайне вы можете научиться правильно стоять, готовить структурированную речь, удерживать аудиторию и работать с голосом. Но страх перед любым публичным выступлением проходит только после практики, тренировок на настоящих, "живых" мероприятиях, тогда же приходит уверенность и мастерство. Выступать перед камерой не то же самое, что сидеть перед пятьюдесятью живыми людьми".

Будущее - за смешанным обучением. Но каким именно оно будет? Сохранится ли привычное уже 4-6-летнее образование? Или получить диплом и работу можно будет гораздо быстрее? Многие университеты и колледжи сокращают свои программы, внедряя в них цифровой контент.

"Пандемия ускорила темпы цифровой трансформации в образовательных учреждениях, вызвав острую необходимость в поддержке развития навыков новыми способами", - говорит Энтони Таттерсолл.

По мнению Александра Волчека, сегодня все стремятся ускорить жизнь - это факт. Общий тренд - на экономию времени. "Думаю, будущее - за полноценной масштабной единой образовательной платформой, - делится Волчек. - Такой, где человек сможет найти курсы, лекции, уроки, сделанные "под него". Как? По фильтрам "возраст", "пол", "место жительства", "уровень сложности", "уровень образования", "сфера деятельности", - предполагает Волчек. - Это будет та самая индивидуальная траектория, о которой сегодня говорят в вузах. Смешанные форматы обучения: и вебинары, и эфиры с наставниками, и проекты, и экзамены, и переподготовка, и повышение квалификации…".

У международного эксперта из Coursera - свой взгляд на будущее образования.

"Конечно, это будет смешанное обучение, что обусловлено, в том числе и пандемией, - говорит Энтони Таттерсолл. - По всему миру все еще частично закрываются университетские кампусы. Как студентам, так и преподавателям необходимо будет приспосабливаться к периодам обучения и преподавания в кампусе и за его пределами".

Второй тренд - образование, ориентированное на практику.

"Рост безработицы означает, что именно такое образование будет иметь решающее значение. Студентам потребуется обучение на основе навыков как от университетских преподавателей, так и от специалистов-практиков из определенных индустрий. Кроме того, учитывая, как стремительно меняется мир, технологии, людям будет требоваться постоянное повышение квалификации и, чтобы не "тормозить" работу ради обучения, учиться будут прямо на работе, - спрогнозировал Энтони Таттерсолл.