Эксперты рассказали, каким будет онлайн-образование в будущем

Новости

Песков: Путин всегда будет уважать президента США 14:31
От COVID умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Смирнова 14:31
Бельгийский F-16 врезался в здание в Нидерландах 14:31
Лукашенко назвал Форум регионов важнейшим проектом Союзного государства 14:30
ООН ожидает оживление международного туризма в 2023 году 14:28
В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V" 14:22
Партия ЛДПР первой сдала в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 14:21
Три научных проекта запустят в рамках Союзного государства 14:21
Хрипун оценил работу системы здравоохранения Москвы 14:14
Совет ПА ОДКБ осудил теракты в Афганистане 14:12
В Туле почти 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры 14:12
Спецавтомобили САГР для групп разминирования поступили в инженерные войска 14:08
Научные центры подключат к компьютерной сети к концу 2024 года 13:53
"Зеленые" ветрокиловатты "Росатома" добавились в энергосистему на юге РФ 13:52
Путин подписал закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов 13:51
Вышел первый трейлер ситкома "Кафедра" со звездой "Убивая Еву" 13:50
Граждане из стран ЕАЭС смогут искать работу на портале "Работа в России" 13:45
Матвиенко: На Форуме регионов России и Беларуси подписано более 20 соглашений 13:44
Медиков освободили от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов 13:43
В июле ожидается повышенная опасность лесных пожаров в 28 регионах 13:38
Путин заявил о планах создания российско-белорусского космического двигателя 13:37
В Китае рассказали, когда закончится дефицит чипов для автомобилей 13:30
Считавшийся мертвым рэпер Biz Markie найден с повреждением мозга 13:28
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта" 13:27
Суд не разрешил Бритни Спирс пользоваться заработанными деньгами 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 13:26
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, каким будет онлайн-образование в будущем

Текст: Мария Агранович
Сейчас в мире около 70 миллионов слушателей онлайн-курсов, а через пару тройку лет их, по прогнозам специалистов, будет 200 миллионов. Непрерывное обучение становится образом жизни для большинства людей. Учиться можно в любом возрасте и уже совсем необязательно - в конкретном вузе или определенной школе. Не проигрывает ли традиционная форма обучения виртуальной? Что можно, а что категорически нельзя учить в онлайн? Как выбрать виртуальный курс и не прогадать качеством?
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Хотя тренд на цифровое образование появился в стране лет девять-десять назад, мы еще в самом начале пути. Конечно, пандемия внесла свои поправки, и онлайн-образование за последний год прибавило в весе. Количество "игроков" на рынке EdTech (сфера образовательных технологий) увеличивается, но перенасыщение в ближайшее время вряд ли возникнет.

Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании"

"Мы - у самого истока роста рынка. Хороший рост будем наблюдать через пять лет. А оживленный рынок увидим лет через десять", - говорит гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

По его словам, возраст сегодняшней аудитории онлайн-курсов - от девяти до 65 лет, что еще раз подтверждает тренд: учиться сегодня можно и нужно всю жизнь.

"Каждый день только к нам на платформу приходит 100 тысяч уникальных посетителей, и, конечно, цели у всех - разные, - рассказывает эксперт. - Основное "ядро" - люди 25-35 лет, которые хотят освоить новую профессию. Но много и ребят 15-17 лет, кто хочет попробовать себя в профессии и понять, чем будет заниматься после окончания школы, а также студенты или выпускники вузов, которые ищут варианты дополнительного образования".

В сети есть программы на любой вкус: от дизайнера и программиста до менеджера и лингвиста. Научиться можно многому. Но всему ли? Что можно учить онлайн, а что категорически нельзя?

"Вряд ли можно освоить профессию программиста в онлайн за две недели. А такие предложения, знаю, есть, - отмечает Волчек. - За несколько месяцев - да, сертификат программиста и возможность трудоустройства у вас будет. Но очевидно, что если человеку необходимо в процессе учебы протестировать что-то на специальном оборудовании, например, то без офлайна и встреч с наставниками не обойтись. Поэтому личные встречи очень важны. Конечно, нельзя, например, научиться оперировать человека онлайн, хотя сегодня какие-то медицинские знания в цифровом формате получить можно".

"Нам всем пора смотреть на сам процесс обучения чуть шире, не делить его только на онлайн и офлайн, - уверен Волчек. - По сути, возможность получать знания из сети существует уже лет двадцать. Я сам еще, когда учился на программиста, часто заходил на сайт Майкрософт и читал какие-то материалы".

А вот взгляд со стороны.

По словам руководителя региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) одной из крупнейших образовательных платформ мира Coursera Энтони Таттерсолла, сложнее всего в онлайн "даются" так называемые "гибкие" навыки. Кстати, в России у Coursera более двух миллионов учеников.

"Компьютерные науки или анализ данных можно изучить, сидя перед компьютером. А вот "гибкий" навык состоит из теоретического знания и практики, - объясняет эксперт. - Возьмем, например, курс по публичным выступлениям. В онлайне вы можете научиться правильно стоять, готовить структурированную речь, удерживать аудиторию и работать с голосом. Но страх перед любым публичным выступлением проходит только после практики, тренировок на настоящих, "живых" мероприятиях, тогда же приходит уверенность и мастерство. Выступать перед камерой не то же самое, что сидеть перед пятьюдесятью живыми людьми".

Будущее - за смешанным обучением. Но каким именно оно будет? Сохранится ли привычное уже 4-6-летнее образование? Или получить диплом и работу можно будет гораздо быстрее? Многие университеты и колледжи сокращают свои программы, внедряя в них цифровой контент.

"Пандемия ускорила темпы цифровой трансформации в образовательных учреждениях, вызвав острую необходимость в поддержке развития навыков новыми способами", - говорит Энтони Таттерсолл.

По мнению Александра Волчека, сегодня все стремятся ускорить жизнь - это факт. Общий тренд - на экономию времени. "Думаю, будущее - за полноценной масштабной единой образовательной платформой, - делится Волчек. - Такой, где человек сможет найти курсы, лекции, уроки, сделанные "под него". Как? По фильтрам "возраст", "пол", "место жительства", "уровень сложности", "уровень образования", "сфера деятельности", - предполагает Волчек. - Это будет та самая индивидуальная траектория, о которой сегодня говорят в вузах. Смешанные форматы обучения: и вебинары, и эфиры с наставниками, и проекты, и экзамены, и переподготовка, и повышение квалификации…".

У международного эксперта из Coursera - свой взгляд на будущее образования.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как пройти обучение онлайн и не нарваться на "инфоцыган"

"Конечно, это будет смешанное обучение, что обусловлено, в том числе и пандемией, - говорит Энтони Таттерсолл. - По всему миру все еще частично закрываются университетские кампусы. Как студентам, так и преподавателям необходимо будет приспосабливаться к периодам обучения и преподавания в кампусе и за его пределами".

Второй тренд - образование, ориентированное на практику.

"Рост безработицы означает, что именно такое образование будет иметь решающее значение. Студентам потребуется обучение на основе навыков как от университетских преподавателей, так и от специалистов-практиков из определенных индустрий. Кроме того, учитывая, как стремительно меняется мир, технологии, людям будет требоваться постоянное повышение квалификации и, чтобы не "тормозить" работу ради обучения, учиться будут прямо на работе, - спрогнозировал Энтони Таттерсолл.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару