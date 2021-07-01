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01.07.2021 11:02
Рубрика: В мире

Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки

Текст: Надежда Ермолаева

Эстония отказалась участвовать в проекте по строительству подводного тоннеля между Таллином и Хельсинки. Министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас пояснил, что для бюджета страны данная инициатива является слишком дорогой.

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"Это ощутимое количество денег, целый годовой бюджет страны. Это много и для финнов. Это даже и для Евросоюза большая сумма. Такие деньги должны себя оправдать. Государство должно вначале привести в порядок свои дороги", - сказал Аас. Кроме того по словам министра, к проекту тоннеля есть много вопросов с точки зрения безопасности.

Напомним, что проект строительства подводного железнодорожного тоннеля между Финляндией и Эстоний обсуждается уже не один год. По предварительным оценкам, его стоимость превышает 15 миллиардов евро. Такая высокая цена обусловлена тем, что проект очень сложный и включает в себя 50-70 км тоннеля под водой, причем глубина его могла бы доходить до 200 метров.

Как напоминает информационный портал ERR, в апреле этого года Эстония и Финляндия подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в транспортном секторе и крупных проектах, в том числе и продвижению идеи туннеля Таллин - Хельсинки. В протоколе подчеркивается, что при реализации проекта государства должны играть ведущую роль, в том числе и при привлечении частного капитала. Однако, как отмечают наблюдатели, власти двух стран уже слабо верят в реализацию глобальной стройки. Так как годы идут, а до сих пор так и не проведена оценка влияния туннеля на окружающую среду. На этой неделе министерство экономики и коммуникаций Эстонии отклонило ходатайство о проведении такой оценки.

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