Европа пытается остановить распространение штамма "Дельта"

Вариант коронавируса "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, теперь распространился по всему миру, вызвав, в частности, новую волну эпидемии в Великобритании. Сейчас появляется все больше признаков того, что в континентальной Европе также наблюдается резкий рост заболеваемости, сообщает телеканал CNBC.

Евросоюз определенно обеспокоен распространением особо заразного штамма "Дельта", который, по имеющимся данным, передается примерно на 60 процентов больше, чем "Альфа"-вариант, впервые обнаруженный в Англии, и вызывает больше госпитализаций, а также снижает эффективность вакцин.

Некоторые европейские страны ввели дополнительные ограничения для приезжающих из Великобритании, но эксперты считают, что взлет "Дельта" в континентальной Европе - лишь вопрос времени. Есть серьезные сигналы, что масштабное распространение нового штамма уже наступило.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что "Дельта"-вариант сейчас составляет около 20 процентов случаев Covid-19 в стране по сравнению с оценкой на прошлой неделе, когда он составлял 9-10 процентов подтвержденных диагнозов.

Институт Роберта Коха, заявил на этой неделе, что "Дельта"-вариант составлял в Германии около 36 процентов случаев за неделю с 15 по 20 июня, что на 15 процентов больше, чем неделей ранее. В отдельных регионах на "Дельту" приходится уже более 50 процентов заболевших коронавирусом.

В Италии за последний месяц из общего количества инфицированных почти 17 процентов выпадает на "Дельту". Распространение "Дельта" зарегистрировано также в Испании и Португалии.

Берлин призвал ЕС принять единый подход, когда дело доходит до требования карантина для британских путешественников.

"Я сомневаюсь, что европейские страны с их открытой экономикой и более ограниченными пограничными проверками, карантинными мерами и отслеживанием смогут надолго оттеснить вирус "Дельта", особенно с учетом того, что уже существует обширная местная циркуляция", - заявил бельгийских биолог Том Венселирс.

По его словам, фактическое количество инфицирований в Европе, вызванных "Дельта"-вариантом, может быть намного выше, чем предполагают текущие оценки. В Португалии 90 процентов случаев заболевания коронавирусом сейчас могут быть вызваны штаммом "Дельта", но с сильным географическим фокусом вокруг Лиссабона. Многие другие страны Европы, такие как Испания, Германия, Бельгия, Люксембург, Швеция и Нидерланды, имеют более 50 процентов диагнозов "Дельта".