ФСБ опубликовала видео задержания в Белгороде украинских неонацистов

ФСБ во взаимодействии с СК и МВД России задержали в Белгороде 7 сторонников украинской неонацистской организации "М.К.У.".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные сформировали на территории региона структурную ячейку украинских неонацистов.

По данным следствия, они причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, а также совершению насильственных преступлений. Кроме того, по данным ЦОС ФСБ, неонацисты планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан.

На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемых, а также изъятое холодное оружие с нацистской символикой, самодельные взрывные устройства и экстремистская литература. Кроме того у них были изъяты телефоны и компьютеры с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. В доме у одного из задержанных оперативники обнаружили лабораторию по культивированию наркосодержащих растений.