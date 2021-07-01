Новости

Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян 11:29
Путин на федеральном уровне исключил ответственность за безбилетный проезд 11:27
Еще одна модель обвинила Мэнсона в изнасилованиях и подала в суд 11:25
СМИ: "Фенербахче" намерен приобрести у "Зенита" Артема Дзюбу 11:23
Белгородец погиб от взрыва гранаты во дворе дома 11:18
В Югре директора стройфирмы осудили за хищение 30 миллионов рублей 11:18
Володин: ПА ОДКБ планирует учредить институт государств-партнеров 11:16
Генпрокуратура создала сайт с данными о проверках организаций и бизнеса 11:14
В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса 11:10
В России ужесточили наказание за преднамеренное банкротство 11:10
Установлен сотрудник мэрии, звонивший пожаловавшейся Путину сибирячке 11:07
Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:06
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заболел коронавирусом 11:04
Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС 11:03
Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки 11:02
Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура 11:02
Власти Москвы закупят минимум 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:01
Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают детей 10:55
В Москве задержали вооруженного наркодилера с килограммом героина 10:48
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ 10:46
Черноморский флот провел стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze 10:46
При вылете из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами 10:45
Московская полиция возбудила 44 дела из-за фиктивных справок по COVID-19 10:37
Книжная серия "Весь Набоков" выйдет в России 10:37
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура создала сайт с данными о проверках организаций и бизнеса

Текст: Иван Егоров

Согласно закону, c 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен лишь после внесения сведений о проверке в "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" ЕРКНМ. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Совфед дал Генпрокуратуре право представлять РФ в международных судах

Там отметили, что надзорное ведомство завершило разработку над ЕРКНМ и ввело его в промышленную эксплуатацию. Данный информресурс размещен на сайте proverki.gov.ru, а также доступен по ссылке на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По данным Генпрокуратуры, эта информсистема создана для обеспечения гласности контрольной (надзорной) деятельности и цифровизации межведомственного обмена информацией.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Генпрокуратура России является оператором Федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура

Главное сегодня

Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
На Кубани вступили в силу новые правила заселения туристов
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году