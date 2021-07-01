Генпрокуратура создала сайт с данными о проверках организаций и бизнеса

Согласно закону, c 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен лишь после внесения сведений о проверке в "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" ЕРКНМ. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там отметили, что надзорное ведомство завершило разработку над ЕРКНМ и ввело его в промышленную эксплуатацию. Данный информресурс размещен на сайте proverki.gov.ru, а также доступен по ссылке на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По данным Генпрокуратуры, эта информсистема создана для обеспечения гласности контрольной (надзорной) деятельности и цифровизации межведомственного обмена информацией.

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Генпрокуратура России является оператором Федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий".