Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас потребовал отменить уголовное наказание для магазинных воров. По его словам, их содержание в тюрьме слишком дорого обходится госказне и совсем не решает проблему воровства. Ведь после выхода из-за решетки воришки вновь идут на кражи в супермаркеты. "Решение государства о том, что мы наказываем этих людей как преступников, означает, что мы занимаемся не проблемой, а ее последствиями", - заявил Пармас. Он с озабоченностью отметил, что тюремное наказание может оставить отпечаток в жизни человека на долгие годы и помешать ему устроиться на нормальную работу.

Пармас рассказал, что уголовное наказание для магазинных воров было введено в Эстонии в 2008 году, чтобы сократить количество мелких краж в республике. Однако ужесточение закона привело к тому, что на содержание каждого сидящего в тюрьме воришки государству приходится тратить больше двух тысяч евро в месяц. При этом проблема воровства не исчезла. В эстонской полиции воров делят на три группы: профессионалов, зарабатывающих на своем грязном деле, а также наркоманов и алкоголиков, ворующих из-за пагубной зависимости. "Наказание не лишает алкоголика или наркомана той причины, которая приводит его к воровству", - говорит прокурор и предлагает считать мелкое воровство "проступком".

Председатель правовой комиссии парламента Эстонии Яанус Карилайд сообщил, что данное предложение будет обсуждаться в парламенте осенью. Также тогда будет поднят вопрос о том, каков должен быть минимальный ущерб от кражи, за причинение которого может последовать уголовное наказание. Называются суммы в 200 и 400 евро.

Но на этом либерализация уголовного кодекса Эстонии не заканчивается. Прокурор предлагает упразднить уголовную ответственность за некоторые виды физического насилия. По его словам, насилие со стороны близкого партнера по-прежнему следует считать уголовным преступлением, но за каждую пощечину возбуждать уголовное дело все же не стоит. В то же время Пармас признал, что в случае физического насилия очень трудно провести грань между проступком и преступлением.