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01.07.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

ГП сообщила о блокировке сайтов с поддельными справками и QR-кодами

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура выявляет и принимает решение об ограничении доступа к сайтам, через которые ведется продажа документов, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. Всего в 2021 году по требованиям Генпрокуратуры, а также в соответствии с судебными решениями на основании исков прокуроров Роскомнадзором заблокировано 226 таких сайтов, предлагавших документы, изготовленные с нарушением законодательства.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, наибольшую общественную опасность представляют интернет-ресурсы, на которых размещена информация о продаже медицинских справок и различных заключений. На таких сайтах, по данным надзорного ведомства, представлен широкий перечень документов, в том числе справок об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством и владению оружием. Также они предлагают изготовить справки об отсутствии таких опасных заболеваний, как туберкулез, и паспорта и сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Причем для выпуска подобной медицинской справки не требуется присутствие заказчика, его осмотр врачом и забор анализов. Клиентам гарантируется подлинность печатей, бланков медицинских организаций и подписей врачей.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Путин: Поддельные QR-коды – мошенничество, правоохранители работают над этим

Вместе с тем, как отметили в Генпрокуратуре, информация о предоставлении на законных основаниях медицинских справок и заключений без личного присутствия заказчика не соответствует действительности и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, в ходе мониторинга Сети выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений, установленных в связи с распространением коронавируса. При этом ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов госуслуг и mos.ru.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, функционирование таких информационных ресурсов создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, ухудшения эпидемической обстановки.

Опасность представляют также интернет-ресурсы, где можно приобрести дипломы, аттестаты и другие документы об образовании и квалификации. На таких сайтах сообщается об использовании бланков установленного образца, гарантируется "чистота" предлагаемых документов.

Такую же опасность представляют сайты, на которых размещена недостоверная общественно значимая информация о предоставлении услуг по изготовлению паспорта гражданина РФ без необходимости обращения в органы МВД России.

Таким образом, как подчеркнули в Генпрокуратуре, информация о "законном" приобретении паспорта через третьих лиц является недостоверной, создает угрозу общественной безопасности, функционированию кредитных организаций, угрозу наступления иных неблагоприятных последствий.

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