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01.07.2021 17:24
Рубрика: Общество

Ярослав Кузьминов: Не хочу превращаться в памятник

Текст: Мария Агранович
В четверг стало известно, что Ярослав Кузьминов - бессменный ректор Высшей школы экономики, стоявший "у руля" почти 30 лет, оставляет свой пост. Многих новость ошеломила: Вышка сегодня - на взлете. Из небольшого экономического вуза она превратилась в многопрофильный глобальный университет, занимающий топовые строчки в российских и международных рейтингах. Курсы и программы Вышки изучают миллионы людей по всему миру.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Кузьминов - один из долгожителей в ректорском сообществе: он возглавлял Вышку с самого дня ее основания в 1992 году. И один из самым молодых. Тем внезапнее его уход. Но, на самом деле, Кузьминов остается - в новом качестве. Свое решение об отставке с поста ректора Ярослав Иванович озвучил на Ученом совете Вышки, и там же его единогласно избрали научным руководителем вуза - на смену Евгению Ясину, который ушел по состоянию здоровья.

Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

В своем обращении к коллегам, опубликованном на сайте Вышки, Кузьминов объяснил такой шаг, подчеркнув, что решение для него было трудным, и он его несколько раз откладывал.

"Что касается ректора - ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной. Не хочу стареть в должности ректора, - сказал Кузьминов. - Я хочу уйти сейчас, потому что еще есть то, что хочу сделать в науке, в проектной работе и я чувствую для этого в себе силы. Я могу уйти сейчас, потому что убежден, что выросшая в университете культура может теперь самоподдерживаться... Какие бы вызовы и искушения нас впереди не ждали, мы уже не поступимся качеством и не расстанемся с научной честностью".

Кузьминов пообещал, что будет принимать самое активное участие в делах университета. "Надеюсь, что у меня для этой работы есть человеческий авторитет, а не только административные полномочия", - отметил он и признался, что никогда не испытывал особого удовольствия от административной работы, от распоряжения людьми.

"Я делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом. Мне пришлось принимать важные, временами жесткие решения. Хочу попросить прощения у тех, кого я обидел или к кому был невнимателен... Хочу вам сказать - я ни одного раза не принял решения, которое противоречило бы интересам университета, моим убеждениям", - подчеркнул Кузьминов.

Кто станет новым "рулевым" Вышки? Имя нового ректора будет объявлено в ближайшие дни. Напомним, в соответствии с законодательством кандидатура ректора ВШЭ, как одного из федеральных университетов, назначается правительством РФ.

Официально

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ:

- Высшая школа экономики интегрирована в мировую науку и вносит активный вклад в социально-экономическое развитие страны. Успехи вуза, его динамичность и эффективность - огромная заслуга команды "Вышки", работавшей под руководством Ярослава Ивановича. Продолжение работы Ярослава Кузьминова на должности научного руководителя ВШЭ будет логичным продолжением развития вуза.

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики

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