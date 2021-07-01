Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики. Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, он избран новым научным руководителем вуза, сменяя на этой должности Евгения Ясина. О своем уходе Кузьминов объявил также на Ученом совете ВШЭ.

"Только что завершился ученый совет НИУ ВШЭ, который рассмотрел заявление Евгения Григорьевича Ясина о его освобождении от должности научного руководителя НИУ ВШЭ, - говорится в сообщении пресс-службы. - Новым научным руководителем университета в ходе тайного голосования членов ученого совета избран Ярослав Кузьминов", - говорится в сообщении

Кузьминов - один из "старожилов" в ректорском сообществе: он возглавлял Вышку с самого дня ее основания в 1992 году - 29 лет.

Имя нового ректора будет объявлено в ближайшие дни.

В соответствии с законодательством, кандидатура ректора ВШЭ, как одного из федеральных университетов, назначается Правительством РФ.