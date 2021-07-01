Инновационность Китая приносят странам Евразии новые возможности развития

Открытость и инновационность Китая стимулируют устойчивое развитие китайской экономики и приносят евроазиатским странам и всему миру новые возможности и дивиденды развития, способствуя формированию взаимовыгодной и беспроигрышной ситуации в долговременной перспективе. Пользуясь случаем проведения совещания Боаоского азиатского форума (БАФ), которое ежегодно проводится в поселке Боао провинции Хайнань на юге Китая, Китай и евразийские страны будут продолжать укреплять взаимодействие в целях противодействия угрозам и вызовам глобального характера, развития региональной и мировой экономики и улучшения уровня жизни народов.

В настоящее время в условиях нестабильной международной обстановки и эпидемии века Китаю и странам Евразии особенно важно поддерживать друг друга и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество. Как отметил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в феврале текущего года на встрече с дипломатическими представителями евразийских стран в КНР, Китай и страны Евразии рассматривают друг друга как дипломатические приоритеты и стратегические партнеры. "В благоприятные и неблагоприятные времена мы всегда связаны в сердцах, неизменно ценим традиционную дружбу и продолжаем поддерживать и помогать друг другу", - отметил Ван И.

Деловое сотрудничество Китая и евразийских стран и их совместная борьба с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19) иллюстрируют концепцию сообщества единой судьбы для всего человечества. С начала эпидемии стороны предоставляют друг другу противоэпидемические средства, укрепляют обмены медицинскими сотрудниками, проводят сотрудничество по разработке вакцин, совместно преодолевая временные трудности, что наглядно олицетворяет концепцию сообщества единой судьбы для всего человечества.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на церемонии открытия ежегодного совещания БАФ подчеркнул: "Открытость - это единственный путь к развитию и прогрессу, а также ключ к содействию восстановлению экономики после пандемии". В настоящее время мощный экономический подъем Китая, основанный на торговых каналах и спросе на сырье, потребительские товары и готовую продукцию в стране, оказывает положительное воздействие на евразийский регион и весь мир. Согласно опубликованному БАФ докладу, темпы роста азиатской экономики в 2021 году, как ожидается, составят не менее 6,5%.

Взаимосвязанность в рамках "Пояса и пути" придает евразийскому региону и миру новый импульс. В последние годы Китай активно расширяет внешнюю открытость и достигает плодотворных результатов в международном сотрудничестве, в частности, в совместном строительстве "Пояса и пути", в рамках которого страны региона получают новые возможности развития. В прошлом году пандемия COVID-19 охватила весь мир, поставив под угрозу международные цепочки поставок. В условиях блокировки морских и воздушных перевозок поезда Китай-Европа стали "спасательным кругом" благодаря своей безопасности и эффективности. В текущем году исполняется десятая годовщина с начала эксплуатации первого поезда Китай-Европа. Согласно данным China State Railway Group, в 2020 году было осуществлено 12,4 тыс. рейсов Китай-Европа, перевезено 1,135 млн стандартных контейнеров, что на 50 и 56%. соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

31 марта 2021 года, Суйфэньхэ, Китай. Железнодорожный вокзал, откуда отправляются в путь составы, следующие по маршруту Китай-Европа. Фото: Синьхуа

Профессор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Турсунали Кузиев считает, что совершенствование Китаем глобально ориентированной транспортной сети создает исторические возможности для стимулирования торговых контактов между странами Центральной Азии и Китаем, а также для ускоренного развития государств, расположенных вдоль "Шелкового пути".

Опыт Китая в сокращении нищеты стал образцом для всех стран и внес новаторский вклад в дело борьбы с нищетой в евразийском пространстве и во всем мире. Являясь крупнейшей страной по численности населения, Китай приложил огромные усилия для реализации данной цели, добившись исторических успехов. Китайская сторона готова обмениваться опытом в этой сфере с государствами Евразии и внести свой вклад в достижение совместного процветания в регионе и в мире. Как заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия БАФ, ссылаясь на соответствующий доклад Всемирного банка, к 2030 году проекты в рамках совместного строительства "Пояса и пути" могут помочь вывести 7,6 млн человек из крайней нищеты и 32 млн человек из умеренной бедности во всем мире.

Посол России в КНР Андрей Денисов в интервью Синьхуа отметил, что в Китае была создана положительно зарекомендовавшая себя на практике модель борьбы с бедностью, которая базируется на сочетании поддержки на государственном уровне и новаторских поисков методов искоренения нищеты на уровне региональных органов власти.

По мнению профессора Национального университета Узбекистана, доктора экономических наук Хасана Абулкасимова, в настоящее время в Узбекистане уже внедряются некоторые аспекты китайского опыта. "Во-первых, продолжились фундаментальные структурные реформы в экономике, создана основа для развития отраслей. Во-вторых, в стране была разработана институциональная база системы сокращения бедности, создана вертикальная система в регионах на районном уровне. В-третьих, внедряются в практику схемы финансовой поддержки с целью создания постоянного источника дохода для малоимущих слоев населения, обучения их профессиональным и предпринимательским навыкам, а также формирования их первоначального капитала для начала предпринимательской деятельности", - отметил он.

На правах рекламы