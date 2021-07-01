Инновационные стартапы питч-сессий на ЦИПР 2021: проекты в сфере VR, компьютерного зрения, технологии IoT и геопозиционирования

В рамках трека ЦИПР Инновации на ЦИПР 2021 прошли два раунда питч-сессий стартапов при поддержке Ассоциации "Индустриальные инновации". Из 60 заявок были отобраны 25 высокотехнологичных стартапов. В первом раунде самым перспективным жюри признало проект "Цифровой рабочий", во втором - приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept и решение компьютерного зрения для дорожных сервисов на основе данных EDGE Vision.

ЦИПР традиционно объединяет ключевых игроков рынка - корпорации и стартапы, которые развивают инновационные проекты, используя цифровые инструменты и передовые технологии. В этом году в рамках деловой программы ЦИПР-2021 был представлен новый трек - ЦИПР Инновации, который включал панельные дискуссии, паблик-токи и питч-сессии.

На сессии Cutting edge innovations: DeepTech startups участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются DeepTech-стартапы на российском рынке и пути их решения. Модератором дискуссии выступила руководитель проектов "НТВ", Газпром-Медиа Татьяна Наумова. Среди спикеров сессии: партнер Кama Flow Евгений Борисов, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда "Сколково" Константин Паршин, партнер стартап-студии "Открытые инновации" Вениамин Кизеев, директор по развитию, сооснователь Genotek Артем Елмуратов, инвестиционный директор "Уралхим Инновации" Анна Ненахова, коммерческий директор VisionLabs Илья Романов, старший специалист по коммуникациям Ginkgo Bioworks Джозеф Фридман.

Фото: Пресс-служба конференции ЦИПР

Сталкиваясь с ограниченным предложением со стороны стартапов и их недостаточной технологической и организационной зрелостью, многие корпорации обращаются к развитию внутреннего предпринимательства, созданию собственных стартап-студий, инновационных лабораторий. На сессии "Внутренние инновации корпораций и венчурные студии" спикеры обсудили создание устойчивых механизмов работы с инновациями, обоснование необходимости выделения финансовых и иных ресурсов на инновационные проекты, формирование команды внутренних стартапов и выход внутренних проектов на внешний рынок. Дискуссию модерировал директор Ассоциации "Индустриальные инновации" Антон Арнаутов. Спикерами сессии выступили: руководитель МТС Startup Hub Дмитрий Курин, директор по инновациям Кировского завода Олег Бочтарев, руководитель Центра Цифровых Технологий ПАО "Газпром нефть" Михаил Корольков, руководитель управления ERG Дмитрий Карбасов, СЕО S7 TechLab Герберт Шопник, директор департамента управления и развития бизнеса "Концерна Росэнергоатом" Сергей Немченков.

Программу трека ЦИПР Инновации завершили питч-сессии. Подавать заявку на участие в питч-сессиях могли стартапы (в том числе внутренние, корпоративные), у которых есть готовый MVP и первые кейсы внедрения, ставящие своей задачей выход на внешний рынок развивающие технологии в области: 5G, AR&VR в промышленности, цифровое моделирование/ цифровые двойники, IoT, кибербезопасность критической инфраструктуры, промышленные роботы. На питч-сессиях ЦИПР-2021 стартапы, которые успешно прошли через процедуру скаутинга, были приглашены на площадку конференции, чтобы представить свои разработки. Представители 25 высокотехнологичных стартапов защитили свои проекты перед экспертным жюри.

В состав жюри вошли: руководитель акселератора StartupDrive ПАО "Газпром нефть" Константин Мусатов, директор проектного офиса "Развитие технологий" ПАО "Ростелеком" Любовь Симонова, старший инвестиционный директор VEB Ventures Илья Щербаков, директор Ассоциации "Индустриальные инновации" Антон Арнаутов и директор по инновациям Кировского завода Олег Бочтарев.

В первом раунде свои проекты защищали 15 внутренних корпоративных стартапов. ПАО "Газпром нефть" представила 3 проекта: сервис по серийной 3D-печати малоэтажных бетонных зданий и сооружений с помощью промышленных 3D-принтеров, систему продуктовой аналитики для промышленных компаний с высокими требованиями к защите данных для расчета продуктовых метрик, вывода отчетов и формирования дашбордов и платформу Профессионалы 4.0. - цифровое облако knowledge workers, которое бизнес может привлечь для решения конкретной задачи или реализации проекта. Научно-технический центр "Радиотехнических Устройств и Систем" - резидент Сколково - продемонстрировал платформу, предназначенную для выполнения диагностики ключевых параметров состояния электросетевой инфраструктуры (перегрузка, повреждение и износ в токоведущих элементах), увеличения пропускной способности сетей. ПАО "Северсталь" представила проект по реализации измерительных систем контроля качества продукции под задачу клиента с помощью различных технологий (машинное зрение, лазерная триангуляция и т.д) под ключ. НТЦ "Приводная Техника" показала интеллектуальную производственную платформу I5.Solutions для онлайн-оценки стоимости, времени изготовления деталей, с автоматической подготовкой технологического процесса. Холдинг "АГАТ" представил программное решение GANDIVA, которое автоматизирует процессы управления, позволяет снизить участие руководителя в рутинных процессах и заниматься только теми вопросами, которые двигают бизнес и карьеру руководителя вперед. Группа компаний ТЭФОС показала объединенную российско-китайскую платформу для химической промышленности, нацеленную на создание здоровой конкурентной среды в сфере закупок импортного промышленного оборудования.

В первом раунде по оценкам жюри самым перспективным был признан R&D-проект компании КРОК - платформа "Цифровой рабочий". Программный продукт объединяет сквозные технологии - IoT, геопозиционирование, большие данные и искусственный интеллект для аналитики и управления производительностью труда на промышленных предприятиях. Также платформа позволяет реализовать концепцию Vision Zero. Компания развивает систему чуть более 3 лет, реализовано более 20 пилотных проектов в крупнейших нефтегазовых, строительных и металлургических компаниях. На данный момент идет первое масштабное внедрение системы на крупном металлургическом предприятии. В 2021 году был реализован первый проект в отрасли ритейла и дистрибуции, и сейчас "Цифровой рабочий" управляет производительностью труда персонала в крупном распределительном центре.

Владелец продукта "Цифровой рабочий", КРОК Юрий Зайцев рассказал о значимости мероприятия: "Для разработчиков новых продуктов такие площадки, как ЦИПР - это возможность диалога с лидерами и экспертами цифровой экономики. Без этого развитие промышленных инноваций невозможно. Кроме того, уже на конференции мы получили несколько предложений о сотрудничестве, включая запуск пилотов на крупнейших промышленных предприятиях страны".

Во втором раунде было представлено 10 стартапов. Среди участников второго раунда: IDENTIQ - платформа IoT для промышленной идентификации; Navigation Factory - облачная платформа, позволяющая строить маршрут, отслеживать перемещения внутри помещений и собирать аналитическую информацию о посетителях; система timebook, разработанная на базе передовых технологий для управления огромными массивами данных о бизнесе, помогает использовать человеческие ресурсы более эффективно; CrossCoreEngine - внутренний проект по созданию кроссплатформенного программного решения для визуализации и управления трехмерными моделями зданий и сооружений (BIM модели/цифровые двойники) на мобильных и настольных устройствах, в том числе посредством web-интерфейса.

Победителями второго раунда стали приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности VR Concept и разработчики решений компьютерного зрения для дорожных сервисов на основе данных EDGE Vision. CEO VR Concept Денис Захаркин отметил, что "питчи ЦИПР и подобные мероприятия позволяют развивать коллаборации между стартапами и демонстрируют уровень готовности инновационных технологий для внедрения в промышленности".

Участие в программе питчей способствует моделированию рынка: дает стартапам возможность представить свои решения ведущим российским и зарубежным компаниям, а заказчикам высокотехнологичных решений найти потенциальных поставщиков. CEO EDGE Vision Вячеслав Лукин, подчеркнул, что "когда создаешь стартап, решающий проблемы на уровне крупного бизнеса или государственных служб, всегда есть определенные сложности, и в проверке гипотез выбора направления развития продукта, и в получении обратной связи, и элементарно в выявлении проблемы, которую нужно решать в первую очередь. Поэтому очень важны питчи - они позволяют стартапам тут же получить обратную связь от индустриальных и профильных экспертов, выйти на диалог с потенциальными заказчиками, получить подтверждение востребованности решения и при удаче даже найти новые пилотные проекты и заказы. Бизнес - это люди, поэтому важно встречаться, общаться и находить точки взаимовыгодного роста компаний".

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическими партнерами ЦИПР являются госкорпорация Ростех, холдинг "Росэлектроника", госкорпорация Росатом, департамент информационных технологий города Москвы, организация "Цифровая экономика". Мероприятие традиционно проходит при поддержке администрации президента РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства экономического развития РФ, аналитического центра при правительстве Российской Федерации и правительства Нижегородской области.

ВИП-партнеры: ПАО "Ростелеком", МаксимаТелеком, ПАО "Россети". Официальные партнеры: ОАО "РЖД", ПАО "Промсвязьбанк", венчурный фонд VEB Ventures, АО "Концерн Росэнергоатом", Group-IB, ПАО "Мегафон", Sitronics Group, NtechLab, компания-разработчик МойОфис, ФБУ "Нижегородский ЦСМ", Сбер, НПО КРИСТА, Intel, МТС. Официальный банк Конференции - АО "Россельхозбанк". Партнеры конференции: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", "Открытая мобильная платформа", компания БФТ, РосСХД, 3LOGIC GROUP.АО, АНО Цифровая Диагностика и технология "АЙРИМ", "НПП "Исток" им. Шокина", OCS. Партнеры панельной дискуссии: iHerb, АРПП "Отечественный софт", Цифровой туристический сервис RUSSPASS. Бизнес-партнер: компания "Рош", 1С. Экспоненты: АО "Почта России", "РЕД СОФТ", Huawei, СОНЕТ, DEAC, "Яхонт", Лаборатории информационных технологий, Центр "Моспром".

***

ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика".