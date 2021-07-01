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Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время

Текст:   Иван Черноусов
01.07.2021,  
15:34
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Instagram планирует внедрить показ полноэкранных видео в основной ленте приложения. Об этом заявил глава сервиса Адам Моссери, сообщает CNBC.com.

Фото: Внешняя пресс-служба Facebook в России
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По его словам, социальная сеть будет показывать больше видеороликов, включая те аккаунты, на который пользователь не подписан. И произойдет это уже в ближайшее время. "Instagram - это не приложение для обмена фотографиями", - резюмировал Моссери.

Глава Instagram пообещал, что грядущие изменения помогут сервису лучше конкурировать с TikTok, объяснив это "довольно серьезной конкуренцией на рынке социальных сетей".