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01.07.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

Юрист рассказала об ответственности за поддельные QR-коды

Текст: Владислав Куликов
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала "РГ", что в случае использования поддельных QR-кодов гражданам может грозить уголовная ответственность по статье УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как известно, с 28 июня в ряде регионов России, в том числе и в Москве, в рестораны, кафе и другие культурно-развлекательные учреждения пускают только по предъявлению QR-кодов, которые выдают вакцинированным. Также допуск в общепит получают граждане, переболевшие за последние полгода COVID-19, или имеющие отрицательный ПЦР-тест (который действителен в течение трех дней).

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"В данной связи в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам, - рассказывает Мария Спиридонова. - Так, мошенники используют генераторы кодов и привязывают их к сайтам, имитирующим сайт госуслуг, при этом при проверке такого QR-кода сотрудник ресторана может не заметить подмены домена. Изначально в даркнете появились объявления о продаже поддельных сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных госуслуг. Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили новую услугу по приобретению поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе".

Юрист подчеркивает: "Использование QR-кода с привязкой к домену ложного портала госуслуг является нарушением, но в области исключительно санитарно-эпидемиологических правил, поскольку в данном случае человек умышленно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать либо уголовная, либо административная ответственность".

В частности, продолжает Мария Спиридонова, частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" предусмотрено, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавших угрозу таких последствий, нарушитель может быть подвергнут штрафу от 500 000 рублей до 700 000 рублей. Либо отправиться на принудительные работы на срок до двух лет. Либо получить какое-то иное наказание.

Если же правоохранительные органы сочтут, что действия гражданина не создали угрозы массового заболевания, то человек может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарных правил, в период ограничительных мероприятий для физического лица предусматривается штраф от 15 000 рублей до 40 000 рублей.

"В свою очередь в спешке при проверке QR-кода сотрудники ресторанов и кафе могут не заметить, что посетитель предъявил QR-код, который связан с поддельным доменом, - говорит Мария Спиридонова. - В таком случае специалисты по информационной безопасности рекомендуют при проверке использовать считывающее устройство без открытого доступа в интернет и подключенное только к порталу госуслуг. В таком случае поддельные QR-коды подтверждаться не будут".

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