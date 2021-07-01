Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил еще на год и уточнил условия программы льготной ипотеки, запущенной в прошлом году для поддержки строительной отрасли.

Купить жилье в новостройке можно будет по ставке не более 7 процентов годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов установлена в три миллиона рублей, а первоначальный взнос остается прежним - не менее 15 процентов стоимости жилья.

Глава правительства также расширил условия программы "Семейная ипотека". Если раньше эта программа была доступна только семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, то теперь на кредит могут рассчитывать семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.