Как в июле будет меняться курс рубля

Основные события, которые будут влиять на рубль в ближайшей перспективе - это заседание ОПЕК+, макроэкономическая статистика из США, выступления членов и руководителей Федеральной резервной системы США. А также - статистика заболеваемости ковидом и распространения индийского штамма.

Специально для "Российской газеты" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, рассказал о главных событиях, влияющих на рубль и дал прогноз на июль:

- Новый штамм уже начал оказывать давление на котировки нефти и российскую валюту, которая в начале недели подешевела до 73 рублей за доллар и 87 - за евро. Четверг, вероятнее всего, откроется примерно на этих же значениях.

А торги внутри дня уже будут больше зависеть от выступлений глав ФРС и ЕЦБ, а также статистики по безработице и деловой активности США, Германии и Китая. Есть вероятность дальнейшего ослабления российской валюты еще на рубль относительно доллара и евро.

Прогнозы по рублю на июль будут зависеть от дальнейшего распространения нового вирусного штамма и котировок нефти. И здесь многое решит решение ОПЕК+ по наращиванию добычи сырой нефти.

Если не учитывать темпы распространения индийского штамма, а также его заразность, то темпы добычи могут возрасти и на миллион баррелей в сутки. Но третья волна пандемии уже вызывает новые локдауны в некоторых странах мира.

Наиболее вероятным сценарием на данный момент видится наращивание добычи на 500 тысяч баррелей и стабилизация цен на нефть на уровне 73-76 долларов за бочку. Тогда в июле "боковик" рубля будет в районе 72-74 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро.

Но многое будет зависеть и от макроэкономической статистики за второй квартал и первое полугодие. Особое внимание уже на этой неделе игроки уделят индексам деловой активности за июнь в Китае, Германии, Англии и США. Данные по ним будут озвучены уже в четверг. Они могут задать тон грядущим макроэкономическим данным за квартал и полугодие.

Также в контексте стоимости рубля на июль стоит обратить внимание на поток выезжающих туристов и количество отказов от бронирований туров внутри России. Все деньги, отложенные на отдых внутри страны, могут уехать за рубеж и перед этим конвертироваться в валюту, вызвав повышенный спрос на доллары и евро.

Если же говорить о конце недели, то маловероятно, что российская валюта укрепится выше текущих значений. Рост цен на нефть в ней уже заложен, а поддержка в виде налогового периода закончилась в понедельник.