Как живет ЛНР вдали от линии фронта

Разница между территориями ощущается только по дороге от "Изварино" до Луганска. На этом, когда-то второстепенном, двухполосном шоссе, в недобрый час ставшем международной трассой, ходовая часть и в целом ресурс автотранспорта расходуется как на войне, следы которой все менее заметны, а путь в 60 километров растягивается на часы.
Поэтому нельзя верить расписанию московских автовокзалов и информации перевозчиков: путь от Москвы до Луганска никогда не уложится в обещанные 16 часов. С учетом московских пробок, очередей на МАПП и дороги от границы до Луганска даже сутки в не самом новом автобусе не будут антирекордом. Невозможность предсказать время прохождения короткого отрезка до территории России исключает и такие близкие услуги РЖД. Какой смысл покупать заранее билеты от Ростова или Каменска-Шахтинского, если на МАПП будет очередь или нежданная поломка, и потому вероятность опоздать на поезд высока как нигде и никогда.
Собственно, транспортный вопрос - то немногое, что портит все хорошее и пока не позволяет назвать республики Донбасса - не самый отдаленный от Москвы регион, чуть дальше Воронежа - частью России. Хотя в остальном они ею становятся, если уже не стали. Здесь мало что - да почти ничто - не напоминает об Украине, разве что двуязычные дорожные указатели и вывески на иных магазинах. "Почему "Цукерня", а не "Кондитерская"? - Потому что открывались и регистрировались до войны. Теперь чего уж. Вывеску видели? Знаете, сколько стоила?" - эмоционально объясняет продавец. Украинские сладости в ассортименте "цукерни" отсутствуют.
Отсутствует и гривна в обороте. Она не запрещена, ее просто нет. Потому что продавцы не желают вести двойную бухгалтерию или в конце рабочего дня менять украинскую валюту на рубли. Потому что и негде особо: обменный бизнес на Донбассе на фоне отсутствия частных украинских или российских банков перешел на полулегальное положение.
Что такое хорошая зарплата в ЛНР? Это примерно 16 тысяч рублей - жалованье младшего офицера народной милиции. Квалифицированный работник Алчевского металлургического комбината - единственного крупного промышленного производства на территории ЛНР, к тому же модернизированного, - должен получать 10-12 тысяч рублей. "Должен", потому что на момент написания заметки полугодовую задолженность новые управляющие, сменившие украинского то ли бизнесмена, то ли афериста, только начали выплачивать.
Отчасти мизерность зарплат компенсируется мизерностью цен на все - от продуктов до услуг ЖКХ, за исключением бензина: они в разы ниже московских и средних по России. Свежий белый хлеб в магазине - 10 рублей, пачка молока - 20, десяток яиц - 30. Самая дорогая, и не отнять - качественная, вареная колбаса от местного производителя - 250 рублей за кило. Овощи и фрукты оцениваются десятками рублей за килограмм, кроме свеклы и капусты - они дешевле 10 рублей.
Определенно можно сказать, что продуктового дефицита в ЛНР не наблюдается, даже в части морепродуктов и полуфабрикатов, ассортимент в супермаркетах и придомовых магазинах не отличается от российского. Интерес представляет разве что география производителей товаров. Здесь помимо местного производителя, полностью закрывающего перечень продуктов первой необходимости, есть все: Липецк, Воронеж, Ростов, Минск, Калининград, Башкирия и даже Дубай в табачном отделе. И очень мало Киева, Харькова или Чернигова. Впрочем, это уже проблема киевских властей.
Чего здесь нет, так это пьяных людей в военной форме на улицах. Более того, за неделю автор не видел ни одного бойца с оружием. Говорят, их можно увидеть во время комендантского часа, но это не точно и очень неудобно - утро придется встречать в комендатуре. Впрочем, те, кто там побывал, претензий после установления личности, как правило, не имеют. "Все строго, но по-человечески", - описывают они впечатления. Особые, осторожные и бережные, отношения между людьми здесь хорошо заметны: те, кто не уехал и не умер, поневоле почти родственники. Да и в городе с послевоенным населением в 60-80 тысяч наличных человек - речь идет об Алчевске, втором по величине городе ЛНР и максимально удаленном от линии разграничения - все знакомы через одно рукопожатие.
Здесь все меньше говорят о политике, потому что не продуктивно - "заукраинцев" почти не осталось, а оставшиеся немногие, какие бы ни были, все равно "свои". Бессмысленно обсуждать и республиканские новости: ЛНР как государство худо-бедно, но работает, больницы и школы функционируют, молодежь обзавелась электросамокатами, и даже коммунальные службы являются быстрее, чем до войны. Вот только с водой проблемы - подается по расписанию раз в два дня на 8-12 часов, нужно успеть помыться и пополнить запасы. Горячее водоснабжение, впрочем, как и на большей территории Украины, здесь пропало еще до первого майдана.
..."Автобус дальше не идет. Ждем запасного из Алчевска", - произносит водитель. Оно и немудрено: за пару километров от "Изварино" все пассажиры как будто упали в метровую яму, после чего салон перекосило. Самое обидное, что это ночь и очереди на границе нет, мы на МАПП одни. Придется пить кофе, подкармливать не признающих границ собак беляшами из ночного кафе, дышать степью и любоваться звездами, с какой стороны шлагбаума ни смотри - русскими.