Как живет ЛНР вдали от линии фронта

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Изварино" мало похож на переход между двумя народами: по обе стороны шлагбаума нераздельная бескрайняя степь, похожего дизайна дома и те же люди, за все более редкими исключениями, - граждане России. Даже поля ветрогенераторов в Ростовской области и Луганской народной республике (ЛНР) от одного производителя, только на российской стороне их лопасти вращаются.

Разница между территориями ощущается только по дороге от "Изварино" до Луганска. На этом, когда-то второстепенном, двухполосном шоссе, в недобрый час ставшем международной трассой, ходовая часть и в целом ресурс автотранспорта расходуется как на войне, следы которой все менее заметны, а путь в 60 километров растягивается на часы.

Поэтому нельзя верить расписанию московских автовокзалов и информации перевозчиков: путь от Москвы до Луганска никогда не уложится в обещанные 16 часов. С учетом московских пробок, очередей на МАПП и дороги от границы до Луганска даже сутки в не самом новом автобусе не будут антирекордом. Невозможность предсказать время прохождения короткого отрезка до территории России исключает и такие близкие услуги РЖД. Какой смысл покупать заранее билеты от Ростова или Каменска-Шахтинского, если на МАПП будет очередь или нежданная поломка, и потому вероятность опоздать на поезд высока как нигде и никогда.

Собственно, транспортный вопрос - то немногое, что портит все хорошее и пока не позволяет назвать республики Донбасса - не самый отдаленный от Москвы регион, чуть дальше Воронежа - частью России. Хотя в остальном они ею становятся, если уже не стали. Здесь мало что - да почти ничто - не напоминает об Украине, разве что двуязычные дорожные указатели и вывески на иных магазинах. "Почему "Цукерня", а не "Кондитерская"? - Потому что открывались и регистрировались до войны. Теперь чего уж. Вывеску видели? Знаете, сколько стоила?" - эмоционально объясняет продавец. Украинские сладости в ассортименте "цукерни" отсутствуют.

Отсутствует и гривна в обороте. Она не запрещена, ее просто нет. Потому что продавцы не желают вести двойную бухгалтерию или в конце рабочего дня менять украинскую валюту на рубли. Потому что и негде особо: обменный бизнес на Донбассе на фоне отсутствия частных украинских или российских банков перешел на полулегальное положение.

Что такое хорошая зарплата в ЛНР? Это примерно 16 тысяч рублей - жалованье младшего офицера народной милиции. Квалифицированный работник Алчевского металлургического комбината - единственного крупного промышленного производства на территории ЛНР, к тому же модернизированного, - должен получать 10-12 тысяч рублей. "Должен", потому что на момент написания заметки полугодовую задолженность новые управляющие, сменившие украинского то ли бизнесмена, то ли афериста, только начали выплачивать.

Алчевские рабочие не говорят о политике, тут все уже давно "свои". Фото: Instagram.com / insta_alchevsk

Отчасти мизерность зарплат компенсируется мизерностью цен на все - от продуктов до услуг ЖКХ, за исключением бензина: они в разы ниже московских и средних по России. Свежий белый хлеб в магазине - 10 рублей, пачка молока - 20, десяток яиц - 30. Самая дорогая, и не отнять - качественная, вареная колбаса от местного производителя - 250 рублей за кило. Овощи и фрукты оцениваются десятками рублей за килограмм, кроме свеклы и капусты - они дешевле 10 рублей.

Определенно можно сказать, что продуктового дефицита в ЛНР не наблюдается, даже в части морепродуктов и полуфабрикатов, ассортимент в супермаркетах и придомовых магазинах не отличается от российского. Интерес представляет разве что география производителей товаров. Здесь помимо местного производителя, полностью закрывающего перечень продуктов первой необходимости, есть все: Липецк, Воронеж, Ростов, Минск, Калининград, Башкирия и даже Дубай в табачном отделе. И очень мало Киева, Харькова или Чернигова. Впрочем, это уже проблема киевских властей.

Чего здесь нет, так это пьяных людей в военной форме на улицах. Более того, за неделю автор не видел ни одного бойца с оружием. Говорят, их можно увидеть во время комендантского часа, но это не точно и очень неудобно - утро придется встречать в комендатуре. Впрочем, те, кто там побывал, претензий после установления личности, как правило, не имеют. "Все строго, но по-человечески", - описывают они впечатления. Особые, осторожные и бережные, отношения между людьми здесь хорошо заметны: те, кто не уехал и не умер, поневоле почти родственники. Да и в городе с послевоенным населением в 60-80 тысяч наличных человек - речь идет об Алчевске, втором по величине городе ЛНР и максимально удаленном от линии разграничения - все знакомы через одно рукопожатие.

Следы войны здесь все менее заметны, но - не память о войне. Фото: Instagram.com / insta_alchevsk

Здесь все меньше говорят о политике, потому что не продуктивно - "заукраинцев" почти не осталось, а оставшиеся немногие, какие бы ни были, все равно "свои". Бессмысленно обсуждать и республиканские новости: ЛНР как государство худо-бедно, но работает, больницы и школы функционируют, молодежь обзавелась электросамокатами, и даже коммунальные службы являются быстрее, чем до войны. Вот только с водой проблемы - подается по расписанию раз в два дня на 8-12 часов, нужно успеть помыться и пополнить запасы. Горячее водоснабжение, впрочем, как и на большей территории Украины, здесь пропало еще до первого майдана.

..."Автобус дальше не идет. Ждем запасного из Алчевска", - произносит водитель. Оно и немудрено: за пару километров от "Изварино" все пассажиры как будто упали в метровую яму, после чего салон перекосило. Самое обидное, что это ночь и очереди на границе нет, мы на МАПП одни. Придется пить кофе, подкармливать не признающих границ собак беляшами из ночного кафе, дышать степью и любоваться звездами, с какой стороны шлагбаума ни смотри - русскими.