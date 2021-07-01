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01.07.2021 18:06
Рубрика: Общество

Китайская студентка получила предложение руки и сердца на уроке русского

Текст: Елена Новоселова
Один из китайских студентов Института Пушкина сделал предложение своей избраннице прямо на уроке русского языка - причем по-русски. Доцент кафедры стажировки зарубежных специалистов Галина Шантурова, на чьем занятии это произошло, считает это событие неординарным.
Фото: "РГ" Фото: "РГ"
Фото: "РГ"

"За мою практику это пятый случай, когда в группе образовывается пара, но впервые все происходит вот так, прямо на уроке. Это очень приятно и трогательно. В Китае "пять" считается счастливым числом, и я уверена, что у этих ребят сложится счастливая семья", - говорит преподаватель.

Фото: Виктор Кошевой/ТАСС
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Как рассказали в пресс-службе вуза, каждый год осенью десятки студентов китайских вузов начинают занятия в Институте Пушкина в Москве. Эти ребята выбрали своей профессией русский язык и уже приобрели базовые знания у себя на родине. Интересно, что в начале занятий каждый студент получает свое русское имя, так называемую "речевую маску", - для более глубокого погружения в язык. Персонажей нашей love story зовут Алеша и Катя.

Тех, кто достиг в учебе наилучших результатов, Китай направляет на годовую стажировку в Россию. Пандемия не помешала налаженному за много лет учебному процессу. Так и у новой группы студентов Института Пушкина, КНР-1, в сентябре прошлого года начались занятия, только ребята собрались не в аудитории, а у экранов своих компьютеров. Все остальное - домашние задания, устные опросы, программа - в точности как при офлайн-занятиях: практика речи, курс русской фонетики и интонации, аудирование, русская литература, история культуры и другие предметы, необходимые для успешного овладения языком. Время летит быстро, и вот наступил июнь - стажировка заканчивается. Последнее занятие всегда особенное: студентам трудно расставаться и с преподавателем, и друг с другом. Вот тут-то Алексей и открыл свои намерения жениться.

О том, как русский язык соединил их сердца, рассказывают Катя (Цао Чжэнян), студентка Чанчуньского университета, и Алеша (Чжу Юньфэнь), студент Пекинского педагогического университета.

Алеша:

- Благодаря институту Пушкина я нашёл свою любовь. На первом занятии я влюбился в неё с первого взгляда. Её внешность показалась мне знакомой, и я почувствовал, что словно мы с ней где-то встречались... Я спросил у неё, участвовала ли она во Всекитайском конкурсе по русскому языку 2019 года. Она подтвердила, что приняла участие в конкурсе и тогда она тоже меня заметила. Оказалось, что мы в жизни уже виделись, но сразу не познакомились.

Катя:

- Я не смогла бороться с сильным чувством внутри себя и после занятия обратилась к нему с вопросом, который был на занятии: как лучше перевести аббревиатуры ОАО и ЗАО на китайский язык. Он долго и подробно мне рассказывал о переводе, и я была на седьмом небе от счастья и обрадовалась тому, что сделала первый шаг. С тех пор я часто обращалась к нему с всяческими вопросами. Постепенно наши темы отходили от темы учёбы к жизни. Я всегда получала огромное удовольствие от разговора с ним, я обожаю его размышление и взгляды на жизнь. Внутреннее чутьё мне подсказало, что ему я, может быть, нравлюсь.

Алеша:

- На занятии по языку СМИ я заметил, что моя девушка использовала выражения "налог на холостяков" и после занятия специально спросил у неё, для чего существует такой налог, и можно ли сказать, что сейчас такой налог уже не для меня. Вечером в тот же день у нас был длинный телефонный разговор, в котором я напрямую признался в любви, и мы долгое время выражали радость и счастье... К сожалению, я пока не достиг установленного законом возраста вступления в брак, но мы уже решили пожениться сразу после того, как я достигну такого возраста, по поводу чего мы уже обратились к родителям за советом.

Пушкинский конкурс Общество Образование В мире Восточная Азия Китай

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