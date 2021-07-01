Книжная серия "Весь Набоков" выйдет в России

В России переиздадут все русские и английские книги знаменитого двуязычного писателя Владимира Набокова. За эту амбициозную задачу взялось издательство Corpus, которое уже приобрело права на издание произведений писателя. Первые книги выйдут в свет уже до конца этого лета.

"Мы планируем не просто переиздать романы, рассказы и стихи Набокова, а учесть важные находки и уточнения последних лет и подготовить новые издания его произведений, в том числе до сих пор неопубликованных или не переведенных на русский язык. Обширное писательское наследие Набокова потребовало большой подготовительной работы и тесного сотрудничества с Фондом Владимира Набокова", - говорится в сообщении на сайте издательства.

К работе уже привлекли исследователя и переводчика Набокова, публикатора многих архивных произведений писателя Андрея Бабикова. Он не только отредактирует всю серию, но и сверит тексты с первыми публикациями и прижизненными изданиями. Также Бибиков надеется исправить накопившиеся за последние десятилетия ошибки и составить подробные примечания для каждого произведения.

"Есть материалы, которые, если их разобрать и напечатать, если их встроить в ряд известных нам произведений, то и взгляд на них несколько меняется, в каких-то случаях даже сильно. Меняется представление о самой творческой эволюции уникального писателя, существовавшего сразу в двух культурах, русской и английской", - рассказывает журналистам о своей работе Андрей Бабиков.

До конца лета в издательстве выйдут первые четыре книги в новой серии "Весь Набоков". Это "Лолита", "Камера обскура", "Машенька. Подвиг" и "Отчаяние". В начале 2022 года ожидают новый перевод самого крупного и сложного романа Набокова "Ада, или Отрада", подготовленный Бабиковым. Также скоро увидят свет новые издания всех русскоязычных романов Набокова, написанных под псевдонимом Владимир Сирин.