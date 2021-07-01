Коллекторам ограничили общение с семьями и друзьями должников

Кредиторы и коллекторы смогут общаться с семьями и знакомыми должников только с письменного согласия последних. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Третье лицо, давшее согласие на такое общение, сможет в любое время отозвать его в любой позволяющей подтвердить факт его отзыва форме. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а в отношении кредиторов - кредитных организаций его нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этого дня.

Основная цель закона - восстановление по сути нарушенных прав граждан и установление процедуры, обязательной к исполнению лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности, говорит заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Тимур Баязитов. "Внесение изменений ограничит неправомерное вмешательство в жизнь родственников и близких лиц должника со стороны кредитора и лица действующего в его интересах. В настоящее время, отсутствия в законе такого положения, позволяет недобросовестным лицам (взыскателям), оказывать давление на родственников и близких людей должника", - говорит он.

Ранее, когда должник подписывал документы при оформлении займа или кредита, он подписывал иногда, сам того не осознавая, согласие не только на взаимодействие в случае образования просрочки коллекторов с собой лично, но и давал согласие на контактирование со своим близким окружением, при этом правом отозвать это разрешение наделен только должник, а сами лица в результате такой правовой коллизии оказались в уязвленном положении и законодательно никак не могут себя огородить от нежелательного общения, отмечает партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. "На деле в этом случае коллекторы лишатся достаточно мощного рычага воздействия на должников через его близкое окружение, так как, скорее всего, никто из этих лиц такое разрешение им не даст", - добавляет он.