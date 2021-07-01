Коллекторам ограничили общение с семьями и друзьями должников

Новости

Российские моряки контролируют действия фрегата ВМС Италии в Черном море 12:58
На Кубани семейная пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла 12:48
ФСБ опубликовала видео задержания в Белгороде украинских неонацистов 12:48
В России упрощается оформление новых дорог и трубопроводов 12:45
Европа пытается остановить распространение штамма "Дельта" 12:41
Юрист рассказала об ответственности за поддельные QR-коды 12:37
Таиландский курорт Пхукет открылся для привитых путешественников 12:25
В Белгороде задержаны украинские неонацисты 12:20
В России появится типовое строительство 12:18
Врач развеяла миф о возникновении при вакцинации иммунного феномена ADE 12:14
Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей" 12:12
В Казани подполковника МЧС задержали по делу о взятках 12:10
В ресторане Якутска ребенка вместо воды напоили антисептиком 12:09
В Калининграде ввели новые COVID-ограничения для общепита и туристов 12:08
В Москве выбрали лучшие экскурсионные маршруты горожан 12:03
Президент подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19 11:58
Путин поддержал Лукашенко в противостоянии санкциям 11:57
Карасев назначен резервным судьей на четвертьфинал Евро Чехия - Дания 11:54
Во Франции рестораны обязали предоставлять контейнеры для недоеденного 11:50
Актер Энди Дик был арестован за избиение любовника стулом 11:45
В государствах ЕАЭС создан единый рынок труда 11:45
Цены на российскую нефть Urals за год выросли в 1,7 раза 11:36
Памфилова рассказала о ходе вакцинации членов избиркомов 11:35
Вышел русский трейлер "Красотки на взводе" с Кейт Бекинсейл 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 12:30
Рубрика: Власть

Коллекторам ограничили общение с семьями и друзьями должников

Текст: Роман Маркелов
Кредиторы и коллекторы смогут общаться с семьями и знакомыми должников только с письменного согласия последних. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Третье лицо, давшее согласие на такое общение, сможет в любое время отозвать его в любой позволяющей подтвердить факт его отзыва форме. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а в отношении кредиторов - кредитных организаций его нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этого дня.

Приставы будут штрафовать банкиров и коллекторов за хамство должникам

Основная цель закона - восстановление по сути нарушенных прав граждан и установление процедуры, обязательной к исполнению лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности, говорит заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Тимур Баязитов. "Внесение изменений ограничит неправомерное вмешательство в жизнь родственников и близких лиц должника со стороны кредитора и лица действующего в его интересах. В настоящее время, отсутствия в законе такого положения, позволяет недобросовестным лицам (взыскателям), оказывать давление на родственников и близких людей должника", - говорит он.

Ранее, когда должник подписывал документы при оформлении займа или кредита, он подписывал иногда, сам того не осознавая, согласие не только на взаимодействие в случае образования просрочки коллекторов с собой лично, но и давал согласие на контактирование со своим близким окружением, при этом правом отозвать это разрешение наделен только должник, а сами лица в результате такой правовой коллизии оказались в уязвленном положении и законодательно никак не могут себя огородить от нежелательного общения, отмечает партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. "На деле в этом случае коллекторы лишатся достаточно мощного рычага воздействия на должников через его близкое окружение, так как, скорее всего, никто из этих лиц такое разрешение им не даст", - добавляет он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Долги и коллекторы

Главное сегодня

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Австрия исключила Россию из списка опасных "коронавирусных" стран
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние