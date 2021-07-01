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01.07.2021 23:18
Рубрика: Общество

Больных коронавирусом предостерегли от близкого контакта с кошками

Текст: Ольга Орлова

Ученые Университета Гуэлфа (Онтарио, Канада) представили доказательства того, что кошки, спящие в постели хозяев, больных COVID-19, тоже могут заболеть этим вирусом.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Ученые провели эксперимент, выбрав 48 домашних кошек и 54 собаки из 77 семей. Домашние животные были протестированы на наличие антител к COVID-19. А их владельцев опросили о степени близости со своими питомцами: позволяют ли они им спать в их постели, обнимаются ли, целуют, позволяют ли лизать свое лицо.

Полученные результаты исследования были представлены на конференции Европейского общества клинической микробиологии ECCMID и публикованы на портале Phys.org.

Положительный результат теста на антитела обнаружен у 67 процентов домашних кошек и 43 процентов собак. Причем, как выяснили ученые, неважно, сколько времени больной человек контактировал со своим любимцем. Но те кошки, которые привыкли спать в постели хозяина, болели коронавирусом чаще.

Для сравнения ученые проверили также наличие антител у 75 бездомных собак и 75 кошек из приюта. Положительный результат - лишь у девяти процентов собак и трех процентов кошек.

По словам профессора ветеринарной патологии Гуэлфского университета Дороти Бьенцле, существует большой риск заразить домашнее животное, поэтому она советует при заболевании COVID-19 не пускать кошку или собаку в свою спальню и ограничить любые контакты с животным.

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