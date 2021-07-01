Кувейт запустил в космос первый собственный спутник

Кувейт отправил в космос первый, созданный им, искусственный спутник Земли. Запуск был осуществлен в среду при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

Это наноспутник, объемом в десять кубических сантиметров и весом в один килограмм. Он выведен на синхронную с солнечной орбиту, пишет РИА Новости. По данным специалистов, кувейтский спутник является обучающей платформой для студентов и дает им возможность напрямую взаимодействовать с реальным аппаратом во время вращения вокруг Земли для обучения спутниковым технологиям.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала накануне вечером с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Американская компания SpaceX осуществила запуск более 80 космических аппаратов в рамках своей коммерческой программы.