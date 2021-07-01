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1 июля 2021 г. 18:00
"Родина"
Текст: Семен Экштут ( доктор философских наук)
Родина - № 7(721)

Надо изобретать велосипед!

Первым об изобретателе велосипеда Ефиме Артамонове написал в 1896 году экономист Василий Белов. До той поры в течение почти ста лет ни Россия, ни заграница не ведали о существовании легендарного самоучки.

Шли годы - биография уральского Левши обрастала красочными подробностями, само его изобретение бережно хранилось в музее Нижнего Тагила. Упоминался Артамонов и в Большой советской энциклопедии. Однако в 1983 году историки вынесли беспощадный вердикт: "Ни одного исторического документа, подтверждающего факт этого изобретения, дату его изготовления и имя мастера, до сих пор не найдено. Анализ металла, из которого сделан "Артамоновский велосипед", взятый на экспертизу в 1980-е гг., определил время изготовления этого экспоната - 1870-е гг.".

Ефим Артамонов. Памятник в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

Не хочу вступать в дискуссию. Это тот самый случай, когда она не нужна. Как точно заметил в "Левше" Лесков, "предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя". Реальные потомки легендарного изобретателя живут по этому завету и "о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень "человечкиной душою".

Именно такая душа у памятников Ефиму Артамонову, поставленных в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле уже в ХХI веке.

Темы дня:
#история
#изобретатели
Крепостной Ефим Артамонов изобрел велосипед и поехал на нем за свободой
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