Программа ипотеки с господдержкой продлевается на год, но ее условия скорректированы. Максимальная ставка поднимается с 6,5% до 7%, а верхний предел кредитов будет одинаковым по всей стране - 3 млн рублей.

Более 90% кредитов, выдаваемых по льготной программе, - около 3 млн рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Поэтому после дискуссии с Центробанком было принято решение, что именно 3 млн рублей - оптимальный предел.

Первоначальный взнос пока остается без изменений - 15%, хотя его величина тоже была предметом споров. Аналитики ВТБ отмечали, что в новые условия вписываются средние цены в 24 регионах, а еще более чем в 30 субъектах РФ программа будет актуальна для клиентов с первым взносом до 25% стоимости жилья. Одновременно смягчаются условия получения "Семейной ипотеки". До сих пор оформить такой кредит могли семьи, где второй или последующий ребенок родился не раньше 2018 года либо есть ребенок-инвалид. Теперь же кредит по ставке до 6% смогут получить семьи при рождении уже первого ребенка в период с 2018 года. Максимальная сумма кредитов тут остается прежней, она теперь гораздо выше, чем по основной льготной программе, - 12 млн рублей для столичных агломераций и 6 млн рублей для остальных регионов.

Напомним, программа ипотеки с господдержкой появилась весной 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Кредит по ставке до 6,5% можно было получить на покупку жилья в новостройке. Максимальные суммы кредитов были ограничены 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов. Предполагалось, что программа завершится 1 ноября 2020 года, но позже она была продлена до 1 июля 2021 года. Сейчас, на новых условиях, ипотеку с господдержкой продлевают еще на год - до июля 2022 года.

Конкурируя друг с другом, банки предлагали заемщикам еще более выгодные условия. К 25 июня, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой Топ-15 банков держалась на уровне 5,59%. Семейной ипотеки - 5,05%, снизившись за неделю на 0,01 процентных пункта. Ставка ипотеки на новостройки вне льготной программы была 8,21%, на вторичное жилье - 8,42%.

Новые условия расширяют возможности семейной ипотеки

В прошлом году по семейной ипотеке было выдано около 80 тысяч кредитов, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Новые условия программы позволят выдать кредиты еще 100-120 тысячам семей. В целом ипотека с господдержкой и семейная ипотека дадут около 250 тысяч кредитов на 700-800 млрд рублей, сообщил вице-премьер.