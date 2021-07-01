Лидеры России и Беларуси приняли участие в Форуме регионов двух стран

Россия поддержит Беларусь в противостоянии европейским санкциям, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума регионов двух стран. Российский президент обещал всестороннюю помощь в условиях давления на республику извне. А белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил за публичную поддержку в непростой период и предложил разработать Стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.

Форум в этом году решили посвятить научно-техническому сотрудничеству в эпоху цифровизации. Президенты участвовали в нем в формате видеоконференции - в связи с эпидемической ситуацией, а перед началом провели телефонный разговор. "Беларусь для нас - не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник", - заявил Путин.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - заверил он. "Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно", - продолжил российский лидер. Запрет на поставку в ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям, в том числе и в Европе. "Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия", - добавил он.

Запрет на поставки в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям

Лукашенко поблагодарил за публичную поддержку в непростой период Беларуси и белорусов, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в республике. "Мы используем, как это сделала РФ, когда против нее ввели санкции, этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество", - заявил он, сославшись на телефонный разговор с Путиным.

"Государства-лидеры западного мира сделали ставку на силу, откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности", - сказал белорусский президент. "Наши оппоненты тормозят все здравые позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути намерено разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны", - добавил он. Беларусь подвергается неприкрытому экономическому и политическому прессингу, оценил Лукашенко, назвав санкции "бесцеремонными попытками устранить экономических конкурентов и наложить лапу" на ресурсы.

Москва настроена развивать с Минском многоплановые отношения, заниматься строительством Союзного государства, укреплять интеграционные процессы на евразийском пространстве, заверил Путин. Экономики двух стран глубоко взаимосвязаны. Россия - главный зарубежный инвестор в республику, на РФ приходится почти половина всей внешней торговли Беларуси. "Особое значение приобретает укрепление единства и расширение сотрудничества", - согласился Лукашенко. "Россия всегда есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз - это ценность, которую необходимо сохранить и преумножить", - заявил он.

Идет согласование программ унификации законодательства двух стран в самых разных областях, в том числе в налоговой и таможенной, сообщил Путин. "По линии правительств России и Беларуси прорабатываются вопросы использования единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита грузов", - объявил он. Это придаст импульс развитию частного предпринимательства в обеих странах на недискриминационной, равной основе.

"Цифра давно стала неотъемлемой частью нашей действительности... И в будущем, наверняка, нас ждут еще более глобальные перемены. Но все они должны быть ориентированы на развитие реальных производств и улучшение жизни людей", - сказал Лукашенко и призвал выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику. "В этой сфере наше взаимодействие как раз отстает", - считает он. Программы Союзного государства были бы хорошим подспорьем для реализации этой повестки, уверен белорусский лидер.

Крупнейший совместный высокотехнологичный проект - строительство Белорусской АЭС силами "Росатома". На днях был введен первый блок, второй заработает через год, объявил Лукашенко. Активно развивается сотрудничество в космической области. Ученые двух стран обсуждают варианты взаимодействия по разработке плазменного двигателя для космических аппаратов, сообщил Путин. Ключевой задачей Лукашенко назвал повышение глобальной конкурентоспособности двух стран, что невозможно без серьезных инноваций. Он предложил рассмотреть подготовку долгосрочной Стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года и еще призвал наращивать усилия по линии обеспечения кибербезопасности.

Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России - от Смоленска до Сахалина. "В рамках форума было подписано более 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами и почти столько же документов о сотрудничестве между нашими университетами, учреждениями науки и культуры, иными структурами", - сообщила в ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко. С первых дней Союзного государства сотрудничество в сфере науки и технологий входило в число приоритетов, отметила она.