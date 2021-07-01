Лидеры России и Беларуси приняли участие в Форуме регионов двух стран

Форум в этом году решили посвятить научно-техническому сотрудничеству в эпоху цифровизации. Президенты участвовали в нем в формате видеоконференции - в связи с эпидемической ситуацией, а перед началом провели телефонный разговор. "Беларусь для нас - не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник", - заявил Путин.
"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - заверил он. "Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно", - продолжил российский лидер. Запрет на поставку в ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям, в том числе и в Европе. "Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия", - добавил он.
Лукашенко поблагодарил за публичную поддержку в непростой период Беларуси и белорусов, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в республике. "Мы используем, как это сделала РФ, когда против нее ввели санкции, этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество", - заявил он, сославшись на телефонный разговор с Путиным.
"Государства-лидеры западного мира сделали ставку на силу, откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности", - сказал белорусский президент. "Наши оппоненты тормозят все здравые позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути намерено разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны", - добавил он. Беларусь подвергается неприкрытому экономическому и политическому прессингу, оценил Лукашенко, назвав санкции "бесцеремонными попытками устранить экономических конкурентов и наложить лапу" на ресурсы.
Москва настроена развивать с Минском многоплановые отношения, заниматься строительством Союзного государства, укреплять интеграционные процессы на евразийском пространстве, заверил Путин. Экономики двух стран глубоко взаимосвязаны. Россия - главный зарубежный инвестор в республику, на РФ приходится почти половина всей внешней торговли Беларуси. "Особое значение приобретает укрепление единства и расширение сотрудничества", - согласился Лукашенко. "Россия всегда есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз - это ценность, которую необходимо сохранить и преумножить", - заявил он.
Идет согласование программ унификации законодательства двух стран в самых разных областях, в том числе в налоговой и таможенной, сообщил Путин. "По линии правительств России и Беларуси прорабатываются вопросы использования единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита грузов", - объявил он. Это придаст импульс развитию частного предпринимательства в обеих странах на недискриминационной, равной основе.
"Цифра давно стала неотъемлемой частью нашей действительности... И в будущем, наверняка, нас ждут еще более глобальные перемены. Но все они должны быть ориентированы на развитие реальных производств и улучшение жизни людей", - сказал Лукашенко и призвал выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику. "В этой сфере наше взаимодействие как раз отстает", - считает он. Программы Союзного государства были бы хорошим подспорьем для реализации этой повестки, уверен белорусский лидер.
Крупнейший совместный высокотехнологичный проект - строительство Белорусской АЭС силами "Росатома". На днях был введен первый блок, второй заработает через год, объявил Лукашенко. Активно развивается сотрудничество в космической области. Ученые двух стран обсуждают варианты взаимодействия по разработке плазменного двигателя для космических аппаратов, сообщил Путин. Ключевой задачей Лукашенко назвал повышение глобальной конкурентоспособности двух стран, что невозможно без серьезных инноваций. Он предложил рассмотреть подготовку долгосрочной Стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года и еще призвал наращивать усилия по линии обеспечения кибербезопасности.
Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России - от Смоленска до Сахалина. "В рамках форума было подписано более 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами и почти столько же документов о сотрудничестве между нашими университетами, учреждениями науки и культуры, иными структурами", - сообщила в ходе заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко. С первых дней Союзного государства сотрудничество в сфере науки и технологий входило в число приоритетов, отметила она.
Союзные программы должны согласовываться быстрее
Открывая заседание, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам Григорий Карасин отметил, что с момента подписания договора о Союзном государстве многого удалось добиться, укрепить научно-технические и образовательные контакты. По его словам, главная задача такого сотрудничества - формирование единого научно-технологического пространства Беларуси и России, в рамках которого обеспечивается гармонизация национальных законодательств в научно-технической сфере, создаются равные возможности для белорусских и российских ученых работать на территории Союзного государства.
В свою очередь председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков заявил, что Россия занимает особое место в международном сотрудничестве Беларуси в научно-технической сфере. Только в рамках Союзного государства реализовано 57 программ в области космических исследований, энергетики, новых материалов и нанотехнологий, машиностроения и приборостроения, медицины, биотехнологии...
- Росту инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ как ключевых инструментов цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков, а также взаимодействие регионов в области использования современных технологий разработки и серийного производства наукоемкой продукции, - уверен Сергей Рачков. - Ключевую роль в этом процессе должна сыграть интеграция научных, образовательных и производственных организаций Беларуси и России для создания и вывода на мировой рынок новых совместных технологий и продуктов.
Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Владимир Амарин рассказал, что проявившаяся в последние годы тенденция на снижение количества реализуемых союзных программ и объема программного бюджета недопустима на фоне углубления развития интеграционных процессов в Союзном государстве. По его словам, устранение замечаний и неоднократные доработки проектов требуют дополнительных усилий и времени. Чтобы уйти от недопустимо длительной подготовки согласования, Постоянный Комитет предлагает усовершенствовать нормативно-правовое регулирование этого процесса.
Подход к союзническим отношениям должен быть прагматичнее
Ведущими мероприятия стали директор Института Европы РАН Алексей Громыко и член-корреспондент НАН РБ, сопредседатель АВИ имени А.А. Громыко Сергей Рахманов. В своем выступлении Алексей Громыко сказал:
- Ситуативный подход к союзническим отношениям бесперспективен - необходима системная работа по углублению интеграции с учетом интересов граждан наших стран в сфере экономики, промышленности, цифровизации и гуманитарной сфере.
Сергей Рахманов говорил о необходимости стратегического подхода к интеграционным процессам.
- Нет государств "бедных" и "богатых", "успешных" и "неуспешных", - сказал он. - Есть хорошо управляемые и, мягко говоря, не очень хорошо управляемые. Выигрывает всегда тот, кто имеет адекватную стратегию. Нам важно обмениваться улучшенными практиками, историями успеха, которые имеются и в Беларуси, и в России.
Политолог Вячеслав Сутырин упомянул о том, что во многих сферах социальные права белорусов и россиян "предельно выровнены", и многие люди ими реально пользуются:
- Например, по состоянию на 2020 год, до активной фазы пандемии, на территории России постоянно находилось около 700-800 тыс. граждан Беларуси. Из них до полумиллиона осуществляли трудовую деятельность. Это люди, которые напрямую являются выгодополучателями от Союзного государства.
Эксперты полагают, что надо придать гуманитарному сотрудничеству Беларуси и России статус одного из ключевых приоритетов и перестать рассматривать друг друга как иностранцев.
Взять на карандаш
В рамках форума в режиме видеоконференции Москва - Минск состоялось очередное заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального Собрания РБ по межрегиональному сотрудничеству. В качестве сопредседателей Комиссии выступили заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев и заместитель Председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко. В заседании, помимо российских и белорусских депутатов, приняли участие Государственный Секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также руководители отраслевых министерств двух стран.
Повестка включала в себя ряд вопросов, посвященных актуальным аспектам белорусско-российских отношений. В частности, совершенствованию деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования Беларуси и России, выработке согласованной политики Союзного государства в области окружающей среды и использования природных ресурсов и другим аспектам.
Выступая на заседании, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев прежде всего выразил особую признательность своему предшественнику Григорию Алексеевичу Рапоте, в настоящее время члену Межпарламентской комиссии, за налаженную традицию взаимодействия, в том числе с союзным депутатским корпусом. И обозначил важную проблему.
- Сегодня в преддверии заседания Совета Министров Союзного государства и предполагаемого осенью заседания Высшего Государственного Совета идет активная работа по отработке новых проектов концепции союзных программ и по сбору предложений от заинтересованных республиканских и федеральных министерств и ведомств, от парламентариев, по тем программам, которые для обеих сторон значимы. Я хотел бы, чтобы вы и ваши коллеги, руководители палат, обратили на эту работу внимание, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Мы предполагаем обратиться к Валентине Ивановне Матвиенко и Наталье Ивановне Кочановой с соответствующими письмами, чтобы такая работа и выход на союзные программы была итогом, в самом широком смысле слова, совместной деятельности представителей парламента и представителей исполнительной власти. Мы отмечали, что идет определенное снижение числа программ, которые мы готовы финансировать из союзного бюджета. Я думаю, что это не соответствует запросу сторон, и мы вполне можем, проявив определенную напористость, поправить эту ситуацию и пойти дальше. Тем более что для многих министерств и ведомств ресурс союзного бюджета будет дополнительной подмогой, подкормкой ресурсам использования новых средств для решения задач во благо людей, во благо улучшения конкурентоспособности. А за то взаимодействие, которое сложилось между российскими и белорусскими парламентариями, - искреннее, глубокое спасибо.
По окончании заседания Дмитрий Мезенцев пообщался с журналистским пулом. Он обратил внимание на то, что работа на Форуме идет успешно, слаженно. Парламентарии Беларуси и России показывают очень высокий уровень взаимопонимания и результативности.
- Мы видим, что один из важнейших результатов - это сама работа, готовность к работе по учету правоприменительной практики, которая в каждой из наших стран становится с каждым годом более совершенной, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Мы сегодня говорим о модельных законах, которые готовы рассматривать парламентарии Беларуси и России. И это во многом может также стать примером и элементом партнерства работы межпарламентской ассамблеи СНГ, которую возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко. Понятно, если мы говорим о Форуме регионов, мы должны помнить, что поддержка межрегионального сотрудничества имеет важнейшее значение, и в том числе на площадке верхних палат парламента. Там традиционно отвечают за внимание к регионам, за учет их запросов. И это, конечно, учет запросов не только в рамках поддержки взаимоотношений с республиканскими или федеральными органами исполнительной власти, но и учет запросов как выход на совершенствование национального законодательства.
По словам Госсекретаря, тема цифровизации национальной экономики, внедрения новых современных цифровых технологий в практику регионального и муниципального управления заставляет поддержать регионы в этом важном направлении. Более того. Ряду регионов уже сегодня нужно предложить использовать тот позитивный опыт, который имеется в Беларуси и в России по этому направлению.
- Мы хорошо знаем, что декретом президента Беларуси обозначены приоритеты цифровизации национальной экономики, социально-экономической сферы. Мы хорошо знаем, что президент России Владимир Путин поддержал один из крупнейших проектов, который связан с цифровизацией всех сфер жизни российского общества: социальной, экономической, культурной, сферы образования и науки. Это важно помнить, это важно слышать и важно уметь запросить у партнера то, что важно тебе самому, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Убежден, что и нынешнее заседание в преддверии пленарной встречи, которое провели Юрий Воробьев и Анатолий Исаченко, было посвящено именно этому - сближению, сверке позиций, единению.
Отвечая на вопрос "СОЮЗа", что лично для себя Государственный секретарь Союзного государства после заседания Межпарламентской комиссии взял на карандаш, Дмитрий Мезенцев пояснил, что все вопросы, которые обсуждались на комиссии, были крайне значимые.
- Но особо я бы отметил тему экологии, о которой докладывали руководители соответствующих министерств России и Беларуси. И мы этой теме тоже будем уделять внимание, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Притом что мы никогда не забывали и работали во взаимодействии с правительствами по экономической и интеграционной повестке. И сейчас для нас самая актуальная задача - это сбор предложений для предметных обсуждений концепций тех союзных программ, которые поддерживаются из союзного бюджета. Это очень важная работа в преддверии предстоящего в этом году заседания Совета Министров Союзного государства и ожидаемого Высшего Государственного Совета.
Говоря о работе по согласованию союзных программ (а речь фактически идет о "дорожных картах"), Госсекретарь заметил, что большой пласт работы уже позади. Но впереди хоть и меньшая по объему, но не менее значимая ее часть.
- Сегодня на данном этапе мы вышли на финишную прямую, а финиш достигается в зависимости от того, как бегут спортсмены. Мы не спортсмены, и подгонять нас не нужно, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Сбалансированная, содержательная работа, безусловный учет национальных интересов двух сторон, предложений друг друга - это тот фундамент, на котором должна идти дискуссия.