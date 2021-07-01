В мире
01.07.2021 13:22
Текст: Кира Латухина

Лукашенко анонсировал ввод второго блока БелАЭС через год

Второй блок Белорусской АЭС заработает через год, объявил на заседании Форума регионов России и Беларуси президент республики Александр Лукашенко.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Дмитрий Астахов / РИА Новости

"Буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй", - сказал Лукашенко, назвав проект самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом последних десятилетий.

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"Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы не просто построили, не просто Россия откликнулась на нашу просьбу построить АЭС. Президент России откликнулся и на мою просьбу, когда я попросил его подключить к строительству в больших масштабах наших строителей, чтобы белорусы, вместе с россиянами построив эту станцию, научились делать такую работу", - рассказал Лукашенко. Он также сообщил о договоренности с Владимиром Путиным при необходимости (а она, по его словам, уже есть), осуществить совместно такие проекты за пределами Беларуси и России. "Мы готовы участвовать в этой стройке, потому что мы кое-чему уже научились у наших старших братьев", - пояснил он.

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