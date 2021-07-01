Новости

У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
Автор "Викингов" и "Тюдоров" снимет сериал о блокаде Ленинграда 16:09
В России упростили подключение зданий к коммуникациям 16:06
Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой 16:02
Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет 16:02
Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 16:02
Рубрика: Экономика

Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой

Текст: Василий Кошкин

Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение по более выгодным ценам. Правила субсидирования этой меры поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Компании смогут получить субсидии на послепродажное обслуживание экспортных товаров

Согласно документу, размер скидки должен составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса.

На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022-2024 годах - по 2 млрд рублей.

"Россия достигла заметных успехов в цифровой трансформации государственных услуг. Стратегии цифровизации активно реализуют госкорпорации и крупный бизнес в различных отраслях экономики. Следующий этап - это масштабная системная поддержка малого и среднего бизнеса на пути к цифровой трансформации. Мы понимаем, что успешно развивать свое дело невозможно без перевода бизнеса на цифровую основу. Именно поэтому Кабмином принято решение компенсировать 50 расходов МСП на закупку ПО", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Минцифры: Льготные кредиты на цифровизацию стали доступны для МСП

По его словам, новая мера поддержки позволит десяткам тысяч предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность.

"На финансирование цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" до 2024 года предусмотрено 7 млрд рублей - это около 500 000 лицензий", - добавил вице-премьер.

В свою очередь замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил, что при разработке мер поддержки власти учитывали мнение бизнеса. "Мы рассчитываем, что до 2024 года этой мерой поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса", - отметил чиновник.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы