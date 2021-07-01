Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой

Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение по более выгодным ценам. Правила субсидирования этой меры поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, размер скидки должен составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса.

На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022-2024 годах - по 2 млрд рублей.

"Россия достигла заметных успехов в цифровой трансформации государственных услуг. Стратегии цифровизации активно реализуют госкорпорации и крупный бизнес в различных отраслях экономики. Следующий этап - это масштабная системная поддержка малого и среднего бизнеса на пути к цифровой трансформации. Мы понимаем, что успешно развивать свое дело невозможно без перевода бизнеса на цифровую основу. Именно поэтому Кабмином принято решение компенсировать 50 расходов МСП на закупку ПО", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, новая мера поддержки позволит десяткам тысяч предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность.

"На финансирование цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" до 2024 года предусмотрено 7 млрд рублей - это около 500 000 лицензий", - добавил вице-премьер.

В свою очередь замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил, что при разработке мер поддержки власти учитывали мнение бизнеса. "Мы рассчитываем, что до 2024 года этой мерой поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса", - отметил чиновник.