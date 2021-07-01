Матвиенко: На Форуме регионов России и Беларуси подписано более 20 соглашений

Участники VIII Форума регионов России и Беларуси подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

"В рамках форума было подписано более 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами и почти столько же документов о сотрудничестве между нашими университетами, учреждениями науки и культуры, иными структурами", - сообщила глава Совфеда.

Темой пленарного заседания стало научно-техническое сотрудничество двух стран в эпоху цифровизации​​​. По словам Матвиенко, в этой сфере Россию и Беларусь "всегда отличали высокий уровень академической отраслевой науки, стремление эффективно использовать результаты передовых исследований и разработок".

За прошедшие годы были реализованы комплексные совместные программы в области микроэлектроники, космических технологий, атомной энергетики, многих других высокотехнологичных направлений, отметила спикер. "Сегодня к ним добавляется сотрудничество в цифровой сфере. И результаты пяти секций Форума, прошедших позавчера, говорят о том, что здесь взаимодействие России и Белоруссии, включая межрегиональное, способно принести действительно хорошие практические результаты", - добавила она.

Валентина Матвиенко также поблагодарила президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко за "шефство" над Форумом регионов, благодаря которому он "приобрел сегодня статус значимого, ожидаемого и всегда результативного события". Отметим, что главы государств приняли участие в пленарном заседании по видеосвязи.