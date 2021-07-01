Медиков освободили от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов

Президент Владимир Путин освободил медиков от уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств. Документ опубликован на портале правовой информации.

В статью 228.2 УК РФ ("Нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ", максимальная санкция - до трех лет лишения свободы) внесли примечание, которое освобождает нарушителей от ответственности, если нарушение совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности. При этом факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что поправки "не исключают дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ".