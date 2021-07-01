Минкультуры объявило о начале конкурса на поддержку производства фильмов

Этого объявления многие кинематографисты в нашей стране ждут с особым нетерпением. Готовят свои проекты, продумывают презентации, собирают пакет документов... И вот в четверг, 1 июля 2021 года, стартует прием заявок на предоставление субсидий для финансирования производства игровых, неигровых, анимационных фильмов, а также - для картин совместного производства с миноритарным участием России. Завершить отбор по всем направлениям поддержки планируется к середине октября.

Радует тот факт, что в 2021 году размер субсидий по некоторым направлениям поддержки увеличился - по сравнению с прошлым годом. Так, например, субсидии для производства игровых дебютных фильмов могут составлять до 30 миллионов рублей, авторских и экспериментальных кинолент - до 50 миллионов рублей, картин для детей и юношества и снятых на социально-значимую тематику - до 70 миллионов рублей.

В неигровом кино Минкультуры России планирует поддержать дебютные фильмы в размере до полутора миллионов рублей за фильм, короткометражные фильмы - до 3 миллионов рублей, короткометражные научно-популярные фильмы - до 3,5 миллиона рублей. Также будет проведен отбор для предоставления субсидий на производство полнометражных неигровых фильмов в размере до 10 миллионов рублей, в зависимости от их постановочной сложности.

Среди анимационных фильмов Минкультуры России традиционно предоставит финансовую поддержку созданию короткометражных фильмов в размере до 350 тысяч рублей за минуту, а также дебютных короткометражных фильмов в размере до 250 тысяч рублей за минуту.

При этом общая сумма поддержки по всем проектам не может превышать 70 % сметной стоимости производства национальных фильмов.

Важно, что в 2021 году также будет оказана поддержка анимационным сериалам - в размере до 250 тысяч рублей за минуту. При этом финансирование смогут получить только первые серии сериала, не получавшего поддержку Минкультуры ранее. Поддержка игровых телесериалов, неигровых спецпроектов и анимационных циклов в 2021 году не планируется.

Отдельно пройдет отбор фильмов совместного производства с миноритарным участием России. Такие проекты должны соответствовать критериям национального фильма и могут быть игровыми, неигровыми или анимационными.

Напомним, что Министерство культуры предоставляет поддержку на основании решений Экспертных советов. Традиционно отбор игровых фильмов проходит по результатам очной защиты проектов (питчингов). В этом году планируется также провести питчинг для отбора дебютных неигровых и анимационных фильмов, полнометражных неигровых фильмов.

Дополнительную информацию по вопросам оформления документов и участия в отборе можно посмотреть на сайте ведомства по ссылке.

А также узнать все из первых рук возможно в ходе онлайн-встречи с представителями Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России, которая запланирована к проведению на 6 июля 2021 года (ссылка будет размещена на сайте Минкультуры). В ходе мероприятия все желающие также смогут задать интересующие их вопросы.