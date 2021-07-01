В Черном море с глубины 1,5 км поднят 32-килограммовый колокол, на котором выбита надпись: "Армения". Скоро его покажут широкой общественности. Эта реликвия станет экспонатом кенотафа - комплекса памяти жертв санитарно-транспортного судна "Армения".

7 ноября 1941 года "Армения" была потоплена немецкими бомбардировщиками во время выполнения эвакуационного рейса из Крыма. Точное число жертв неизвестно до сих пор, оценочно от 4500 до 10 000.

Имя из бездны

Пролежавший почти 80 лет на огромной глубине судовой колокол подняли в ходе экспедиции минобороны и ЦПИ (Центра подводных исследований) Русского географического общества. Сейчас он в распоряжении реставраторов. Отлит из оловянистой бронзы. Язык колокола утрачен: черный металл, из которого он был изготовлен, съеден морем. Бронзу морская вода щадит.

Люди на глубине 1,5 км не работают - реликвию поднимал телеуправляемый подводный робот российского производства. Операция проходила в несколько этапов. Сложность в том, что извлечь колокол из-под стойки манипулятор не мог. Пришлось прямо в море разработать и изготовить специальный захват. Получилось не с первого раза, но - получилось.

После реставрации будет изготовлен язык. "И, возможно, мы услышим его голос, - уточнил руководитель ЦПИ РГО Сергей Фокин. - Надеемся, что получится создать мемориал, например в Севастополе или Ялте, чтобы родственники погибших могли отдать им дань памяти. А судовой колокол станет его центральной частью".

Для тысяч людей в РФ и странах на постсоветском пространстве трагедия "Армении" имеет очень личный характер.

"Мать моего мужа Воронина (в девичестве Бочева) Александра Васильевна 1918 г.р., уроженка гор. Старый Крым, с первого дня войны была призвана как военнообязанная. С августа 1941 г. служила медсестрой на госпитальном судне "Армения" и утонула вместе со всеми ранеными и пассажирами 7 ноября 1941 года. К сожалению, фотографии ее у меня нет..."

Судовой колокол «Армении» поднят с глубины 1500 метров телеуправляемым подводным роботом. Фото: "Материалы Центра Подводных Исследований РГО"

Это строки из письма Людмилы Афанасьевны Ворониной. Все, кто может дополнить народную летопись "Армении" - пришлите фото и воспоминания на портал teplohodarmenia.ru. Благодаря откликнувшимся уже установлено более 300 имен жертв катастрофы. Но в гибели "Армении" еще много тайн и "белых пятен". Ведь на протяжении десятилетий об "Армении" не было известно почти ничего, документы о трагедии были секретными.

Коротко о главном

С началом войны на Черном море товарно-пассажирские теплоходы, включая "Армению", были мобилизованы и стали санитарными транспортами.

Судно искали с начала 2000-х. Сначала - силами департамента морского наследия Украины. Не нашли.

Затем украинцы привлекли американца Роберта Балларда, отыскавшего легендарный "Титаник". Результат - тот же.

"Армению" обнаружили специалисты Минобороны России в 2020 году.

Установлено, что судно потопили не торпедами, как считалось ранее, а авиабомбами, которые взорвались между ходовым мостиком и машинным отделением.

На борту обнаружены универсальные корабельные пушки 21-К: одна на станине, остальные три скорее всего проржавели и лежат рядом со штатными местами. 21-К - морская версия знаменитой "сорокопятки" (45-мм противотанковой пушки образца 1937 года). Для отражения атак с воздуха эти орудия, увы, были малоэффективными. То орудие на "Армении", что осталось на станине - в походном положении.

Считалось, что судно затонуло за 3-4 минуты, шлюпки на воду спустить не успели. Новые данные: все шлюпбалки вывалены за борт, ни одной из 16 шлюпок нет на штатных местах. Эксперты предполагают, что судно тонуло не менее 20 минут.

Колокол из бронзы, вес 32 кг, 380 мм в диаметре. Фото: "Материалы Центра Подводных Исследований РГО"

Камчатка под крылом

Завершается полевой этап экспедиции РГО и Минобороны РФ в южных районах Камчатки. Поисковики ищут и идентифицируют самолеты ВВС США, потерпевшие крушение или сбитые японскими зенитчиками и истребителями во Второй мировой войне.

Закономерен вопрос: а почему это делаем мы? Японско-американские бои - разве это наша история?

Да, отчасти и наша тоже.

Американские бомбардировщики бомбили японские военно-морские и военно-воздушные базы, расположенные как в самой Японии (маршрут полета "Либерейторов" и "Митчеллов" ВВС США пролегал рядом с Камчаткой), так и на Северных островах Большой Курильской гряды - Шумшу, Парамушире, Матуа... Сегодня места тех сражений - законная территория России.

Кроме того, пилоты американских "летающих крепостей", гидросамолетов "Каталина", транспортных "Дугласов", поврежденных в боях или оказавшихся с пустыми баками, намеренно залетали в СССР.

Их можно понять: есть разница - сесть во враждебной Японии или в стране-союзнице.

А дальше начинались... настоящие приключения. До августа 1945 года мы не находились в состоянии войны с Японией. А значит, отпустить с миром "залетных" не имели права, иначе бы это означало фактическое участие в войне с японцами на стороне их врага.

С августа 1941 года "Армения" стала самым крупным плавучим госпиталем на Черном море. Фото: "Материалы Центра Подводных Исследований РГО"

Но и держать в плену союзников тоже не резон. Поступали так: самолеты интернировали (ставили на прикол до окончания войны), а их экипажи, накормив-подлечив (если было нужно), отправляли в спецлагерь под Ташкентом. Откуда они... массово "убегали" (с нашей помощью, конечно) в Иран. А оттуда возвращались в родную Америку.

Это малоизвестная часть истории наших с США отношений. И напрасно. Ведь мы спасли жизнь более ста американским летчикам. У которых была одна альтернатива: японский плен. Откуда не многие вернулись.

- Надеемся, что результатом экспедиции и последующей работы в архивах станет книга или фильм с новыми объективными данными о взаимодействии СССР и США в период Второй мировой войны, - считает директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.

Судовой колокол "Армении" поднят с глубины 1500 метров телеуправляемым подводным роботом.

Реликвия после реставрации станет одним из главных экспонатов мемориала жертвам трагедии.