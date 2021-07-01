Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью

Отпускные цены на сырое молоко и продукты его переработки в России сохраняются на стабильном уровне, несмотря на рост себестоимости производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов заявил РБК, что рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. В свою очередь гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев сообщил, что к осени производители будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7-10%.

"В текущем году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда", - отметили в Минсельхозе, подчеркнув, что, несмотря на рост затрат, отпускные цены на молоко и молочные продукты в России стабильны, их рост сопоставим с уровнем инфляции.

В ведомстве напомнили, что правительство приняло комплекс мер, которые, в том числе, позволяют сократить издержки производителей. В частности, речь идет о таможенно-тарифных мерах регулирования рынка зерна, которые помогли снизить стоимость кормов.

Кроме того, для животноводов действует программа льготных краткосрочных кредитов на покупку ветеринарных препаратов и кормов. Также производители могут рассчитывать на льготные инвестиционные кредиты на строительство и реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ферм и пунктов по первичной переработке молока.