Минтранс завершил первый этап разработки транспортной стратегии

Первый этап разработки Транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года завершен, второй этап стартует в августе. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

На первом этапе представлен базовый проект стратегии с обоснованиями и моделями. В частности, в документ включены прогнозные экономические условия развития транспортного комплекса России до 2030 и 2035 годов и макроэкономические модели спроса на грузовые и пассажирские перевозки. Эти аналитические блоки отрабатывались при участии ведущих консалтинговых компаний McKinsey и Bain, отметили в министерстве.

При разработке проекта учтены параметры Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года и другие отраслевые документы. Также проект учитывает интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза, в том числе развитие международных транспортных коридоров и маршрутов.

"Впервые в стратегии предложен механизм управления развитием транспортной инфраструктурой на основе Единой опорной транспортной сети для всех видов транспорта", - указывают в Минтрансе. Также документ предполагает постановку задач для смежных отраслей - машиностроения, строительства, энергетики.

Проект был подготовлен силами Минтранса, подведомственных учреждений, а также отраслевых научных центров и Российского университета транспорта. В разработке проекта приняли участие в качестве независимых консультантов ведущие аналитические и консалтинговые компании, в том числе "Сбер", Институт экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, Центр стратегических разработок и Центр экономики инфраструктуры.

При создании документа учтены мировая практика и тренды разработки аналогичных документов. Особое внимание уделено параметрам цифровой трансформации транспорта и внедрения принципов устойчивого развития. Положения стратегии будут синхронизированы с формированием региональных планов развития транспортной инфраструктуры.

Второй этап разработки Транспортной стратегии начнется в августе. Пройдет обсуждение документа с отраслевыми ассоциациями, общественными объединениями и экспертным сообществом. На финальном этапе документ направят на согласование с органами государственной власти, экспертами комитетов Госдумы для итогового утверждения на уровне правительства России, пояснили в Минтрансе.