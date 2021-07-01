Минтранс завершил первый этап разработки транспортной стратегии

Новости

Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян 11:29
Путин на федеральном уровне исключил ответственность за безбилетный проезд 11:27
Еще одна модель обвинила Мэнсона в изнасилованиях и подала в суд 11:25
СМИ: "Фенербахче" намерен приобрести у "Зенита" Артема Дзюбу 11:23
Белгородец погиб от взрыва гранаты во дворе дома 11:18
В Югре директора стройфирмы осудили за хищение 30 миллионов рублей 11:18
Володин: ПА ОДКБ планирует учредить институт государств-партнеров 11:16
Генпрокуратура создала сайт с данными о проверках организаций и бизнеса 11:14
В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса 11:10
В России ужесточили наказание за преднамеренное банкротство 11:10
Установлен сотрудник мэрии, звонивший пожаловавшейся Путину сибирячке 11:07
Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:06
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заболел коронавирусом 11:04
Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС 11:03
Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки 11:02
Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура 11:02
Власти Москвы закупят минимум 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:01
Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают детей 10:55
В Москве задержали вооруженного наркодилера с килограммом героина 10:48
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ 10:46
Черноморский флот провел стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze 10:46
При вылете из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами 10:45
Московская полиция возбудила 44 дела из-за фиктивных справок по COVID-19 10:37
Книжная серия "Весь Набоков" выйдет в России 10:37
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 11:15
Рубрика: Экономика

Минтранс завершил первый этап разработки транспортной стратегии

Текст: Евгений Гайва
Первый этап разработки Транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года завершен, второй этап стартует в августе. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

На первом этапе представлен базовый проект стратегии с обоснованиями и моделями. В частности, в документ включены прогнозные экономические условия развития транспортного комплекса России до 2030 и 2035 годов и макроэкономические модели спроса на грузовые и пассажирские перевозки. Эти аналитические блоки отрабатывались при участии ведущих консалтинговых компаний McKinsey и Bain, отметили в министерстве.

Фото: iStock
Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов

При разработке проекта учтены параметры Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года и другие отраслевые документы. Также проект учитывает интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза, в том числе развитие международных транспортных коридоров и маршрутов.

"Впервые в стратегии предложен механизм управления развитием транспортной инфраструктурой на основе Единой опорной транспортной сети для всех видов транспорта", - указывают в Минтрансе. Также документ предполагает постановку задач для смежных отраслей - машиностроения, строительства, энергетики.

Проект был подготовлен силами Минтранса, подведомственных учреждений, а также отраслевых научных центров и Российского университета транспорта. В разработке проекта приняли участие в качестве независимых консультантов ведущие аналитические и консалтинговые компании, в том числе "Сбер", Институт экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, Центр стратегических разработок и Центр экономики инфраструктуры.

При создании документа учтены мировая практика и тренды разработки аналогичных документов. Особое внимание уделено параметрам цифровой трансформации транспорта и внедрения принципов устойчивого развития. Положения стратегии будут синхронизированы с формированием региональных планов развития транспортной инфраструктуры.

Второй этап разработки Транспортной стратегии начнется в августе. Пройдет обсуждение документа с отраслевыми ассоциациями, общественными объединениями и экспертным сообществом. На финальном этапе документ направят на согласование с органами государственной власти, экспертами комитетов Госдумы для итогового утверждения на уровне правительства России, пояснили в Минтрансе.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс

Главное сегодня

Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
На Кубани вступили в силу новые правила заселения туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год