Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год

Премьер-министр Михаил Мишустин установил величину прожиточного минимума на 2022 год для разных групп населения.

С 1 января она составит:

- в целом по стране на душу населения - 11 950 рублей;

- для трудоспособного населения - 13 026 рублей;

- для пенсионеров - 10 277 рублей;

- для детей 11 592 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается правительством сразу на весь год, а не от квартала к кварталу, как это было раньше. В этом году его величина на душу населения равна 11 653 рублям.