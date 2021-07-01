Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил работу системы электроснабжения на встрече с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым. Жара создает напряженную ситуацию в сфере энергоснабжения, нагрузку в это время премьер сравнил с непростым зимним периодом, когда работают на полную мощность все электросетевые компании. "Поскольку вместо обогревателей кондиционеры, вентиляторы", - пояснил он.

- Все это ведет к повышенному потреблению энергии, нагрузка на систему огромная. Кроме того, из-за коронавируса многие компании сегодня переводят людей на удаленный режим работы, и энергопотребление на дому серьезно увеличивается. В этих условиях, конечно, важно, чтобы люди чувствовали надежность нашей энергосистемы, - подчеркнул Михаил Мишустин.

- Конечно, это сказывается на эксплуатации нашего оборудования, где-то оно не выдерживает таких температур. Но мы вводим особые режимы работы и делаем все возможное, чтобы у наших потребителей не было проблем с электроснабжением, - заверил Андрей Рюмин.

Глава правительства поинтересовался, как идет подготовка электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду. "Речь, конечно, идет не только о тестировании состояния сетей, но и о проверке всей инфраструктуры электроснабжения к зиме", - заметил он.

Календарный план подготовки перевыполняется, рассказал глава "Россетей". "Это и полное комплектование всего аварийного запаса, всех бригад, а у нас около 10 тысяч бригад численностью почти 50 тысяч человек, это и автоспецтехника - более 50 тысяч единиц, это и дизель-генераторные установки суммарной мощностью более 500 МВт", - уточнил Рюмин. К следующему осенне-зимнему периоду планируется увеличить количество дизель-генераторных установок и их мощность.

Из-за коронавируса многие компании переводят людей на удаленный режим работы, и энергопотребление на дому серьезно растет

- В этом году у нас ремонтная программа и программа технического обслуживания составляет более 71 миллиарда рублей. В общем, могу сказать, что идем полностью в графике, и к 1 октября все основные мероприятия подготовки к осенне-зимнему периоду будут выполнены, - заверил глава компании.

Михаил Мишустин попросил сообщить, как "Россети" реализуют крупные инфраструктурные проекты. Самые важные - работы на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали, переустройство автодороги из Москвы до Казани.

Инвестиционную программу компании Андрей Рюмин считает амбициозной. "В деньгах это более 370 миллиардов рублей", - напомнил он. Помимо названных премьером в планах "Россетей" на год стоит множество объектов для подключения к сетям. "Мы уже на текущую дату с начала года около 100 тысяч объектов присоединили, - рассказал руководитель компании о промежуточных результатах. - Это, конечно, и крупные объекты, в том числе объекты нефтегазовой сферы в Западной Сибири, в частности в Тюменской области, и большое количество подключений социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, населения".

- И на особом контроле у нас, конечно, подключение мед-учреждений, особенно тех, которые работают с пациентами, заболевшими COVID-19. Мы уже около 400 таких объектов в этом году подключили, - добавил Рюмин.

Официально

Премьер-министр утвердил правила реструктуризации бюджетных кредитов, которые регионы получили в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года. По 2024 год включительно им разрешается погашать ежегодно по пять процентов от суммы задолженности, а в период 2025-2029 годов остаток долга должен выплачиваться равными долями. Доступна возможность вернуть кредит досрочно.

Чтобы получить реструктуризацию, субъекты Федерации обязуются направлять высвободившиеся средства на строительство инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, а также не увеличивать свой коммерческий долг.

Тем временем

Кабмин утвердил продление льготной ипотеки

Михаил Мишустин продлил еще на год и уточнил условия программы льготной ипотеки, запущенной в прошлом году для поддержки строительной отрасли. Купить жилье в новостройке можно будет по ставке не более 7 процентов годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов установлена в три миллиона рублей, а первоначальный взнос остается прежним - не менее 15 процентов стоимости жилья.

Глава правительства также расширил условия программы "Семейная ипотека". Если раньше эта программа была доступна только семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, то теперь на кредит могут рассчитывать семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.