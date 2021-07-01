Новости

В "Векторе" рассказали об особенностях вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 21:38
Мишустин продлил упрощенную маркировку лекарств до 1 февраля 21:21
В Старой Руссе нашли древнюю берестяную грамоту 21:14
СМИ: Между Мбаппе и Гризманном возник конфликт в сборной Франции 21:09
Самым старым человеком в космосе станет 82-летняя американка 20:49
Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ" 20:21
Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости 20:19
Главный тренер сборной Испании: Украина может выиграть Евро-2020 20:15
Иностранцы могут без виз посещать Беларусь для вакцинации от COVID-19 19:56
Мужская сборная России по баскетболу не сыграет на Олимпиаде в Токио 19:55
От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко 19:41
Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили 19:21
СМИ накажут за упоминание террористических организаций без указания о запрете 19:17
В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
В Болгарии протестуют из-за резкого скачка цен на отопление 17:47
В российской армии начали ревакцинировать военнослужащих от коронавируса 17:47
Ученые России и Беларуси создадут вакцину от COVID-19 в виде йогурта 17:45
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после госпитализации 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 21:22
Рубрика: Власть

Порядок в сетях

Михаил Мишустин призвал обеспечить надежность энергосистемы в условиях нагрузки из-за жары и удаленки
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил работу системы электроснабжения на встрече с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым. Жара создает напряженную ситуацию в сфере энергоснабжения, нагрузку в это время премьер сравнил с непростым зимним периодом, когда работают на полную мощность все электросетевые компании. "Поскольку вместо обогревателей кондиционеры, вентиляторы", - пояснил он.
Михаил Мишустин обсудил с Андреем Рюминым подготовку сетей к зиме и инфраструктурные проекты. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин обсудил с Андреем Рюминым подготовку сетей к зиме и инфраструктурные проекты. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин обсудил с Андреем Рюминым подготовку сетей к зиме и инфраструктурные проекты. Фото: РИА Новости

- Все это ведет к повышенному потреблению энергии, нагрузка на систему огромная. Кроме того, из-за коронавируса многие компании сегодня переводят людей на удаленный режим работы, и энергопотребление на дому серьезно увеличивается. В этих условиях, конечно, важно, чтобы люди чувствовали надежность нашей энергосистемы, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Фото: РИА Новости
В кабмине обозначили шаги для реализации Энергетической стратегии

- Конечно, это сказывается на эксплуатации нашего оборудования, где-то оно не выдерживает таких температур. Но мы вводим особые режимы работы и делаем все возможное, чтобы у наших потребителей не было проблем с электроснабжением, - заверил Андрей Рюмин.

Глава правительства поинтересовался, как идет подготовка электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду. "Речь, конечно, идет не только о тестировании состояния сетей, но и о проверке всей инфраструктуры электроснабжения к зиме", - заметил он.

Календарный план подготовки перевыполняется, рассказал глава "Россетей". "Это и полное комплектование всего аварийного запаса, всех бригад, а у нас около 10 тысяч бригад численностью почти 50 тысяч человек, это и автоспецтехника - более 50 тысяч единиц, это и дизель-генераторные установки суммарной мощностью более 500 МВт", - уточнил Рюмин. К следующему осенне-зимнему периоду планируется увеличить количество дизель-генераторных установок и их мощность.

Из-за коронавируса многие компании переводят людей на удаленный режим работы, и энергопотребление на дому серьезно растет

- В этом году у нас ремонтная программа и программа технического обслуживания составляет более 71 миллиарда рублей. В общем, могу сказать, что идем полностью в графике, и к 1 октября все основные мероприятия подготовки к осенне-зимнему периоду будут выполнены, - заверил глава компании.

Михаил Мишустин попросил сообщить, как "Россети" реализуют крупные инфраструктурные проекты. Самые важные - работы на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали, переустройство автодороги из Москвы до Казани.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
Мишустин рассказал о подготовке механизма проактивного назначения пенсий

Инвестиционную программу компании Андрей Рюмин считает амбициозной. "В деньгах это более 370 миллиардов рублей", - напомнил он. Помимо названных премьером в планах "Россетей" на год стоит множество объектов для подключения к сетям. "Мы уже на текущую дату с начала года около 100 тысяч объектов присоединили, - рассказал руководитель компании о промежуточных результатах. - Это, конечно, и крупные объекты, в том числе объекты нефтегазовой сферы в Западной Сибири, в частности в Тюменской области, и большое количество подключений социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, населения".

- И на особом контроле у нас, конечно, подключение мед-учреждений, особенно тех, которые работают с пациентами, заболевшими COVID-19. Мы уже около 400 таких объектов в этом году подключили, - добавил Рюмин.

Официально

Премьер-министр утвердил правила реструктуризации бюджетных кредитов, которые регионы получили в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года. По 2024 год включительно им разрешается погашать ежегодно по пять процентов от суммы задолженности, а в период 2025-2029 годов остаток долга должен выплачиваться равными долями. Доступна возможность вернуть кредит досрочно.

Чтобы получить реструктуризацию, субъекты Федерации обязуются направлять высвободившиеся средства на строительство инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, а также не увеличивать свой коммерческий долг.

Тем временем

Кабмин утвердил продление льготной ипотеки

Михаил Мишустин продлил еще на год и уточнил условия программы льготной ипотеки, запущенной в прошлом году для поддержки строительной отрасли. Купить жилье в новостройке можно будет по ставке не более 7 процентов годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов установлена в три миллиона рублей, а первоначальный взнос остается прежним - не менее 15 процентов стоимости жилья.

Глава правительства также расширил условия программы "Семейная ипотека". Если раньше эта программа была доступна только семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, то теперь на кредит могут рассчитывать семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Энергетика Правительство Председатель Правительства РГ-Видео

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
МИД РФ вызвал посла Чехии из-за претензий по взрывам во Врбетице
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле