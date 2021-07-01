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01.07.2021 21:21
Рубрика: Власть

Мишустин продлил упрощенную маркировку лекарств до 1 февраля

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на семь месяцев упрощенный порядок маркировки и прослеживания лекарств - до 1 февраля 2022 года. Решение продиктовано повышенным спросом на медикаменты в условиях непростой эпидемиологической обстановки в стране.

С 1 июля упрощенный порядок не распространяется на импортируемые лекарства. За последние три месяца, отмечают в правительстве, при ввозе препаратов компании воспользовались им только дважды. В большинстве случаев импортеры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать.

В остальных случаях аптеки по-прежнему смогут не дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить их на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников.

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