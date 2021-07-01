Новости

АвтоВАЗ снова поднял цены из-за подорожания металла 09:55
Путин: Китай играет важную роль в решении международных вопросов 09:54
Забайкальским пожарным повысят зарплату после жалобы Путину 09:33
На Госуслугах появилась возможность оформить новые социальные выплаты 09:31
В Ставрополе спешившая на вызов "скорая" попала в ДТП 09:08
Си Цзиньпин: Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире 09:02
В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся 67 лет 09:02
Названы российские города - лидеры по безопасности для велосипедистов 09:00
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным 08:57
Названы отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты 08:57
В Туле приговорили к 1,5 года колонии мужчину, стрелявшего по детям 08:51
Анну Нетребко услышат в Минске 08:46
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для части граждан 08:41
Синоптик предупредил о сильнейшей за десять лет засухе в Центральной России 08:20
Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду 08:20
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек 07:59
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли 07:55
Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку" 07:54
СК завершил расследование дела о многомиллионной растрате 07:49
В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью 07:35
В Бурятии задержали браконьеров за добычу омуля на миллион рублей 07:25
ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей 06:42
В трех районах Якутии на горящую тайгу выпал искусственный дождь 06:42
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 06:37
Власти Японии разрешили туристам подниматься на гору Фудзи 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 09:31
Рубрика: Экономика

На Госуслугах появилась возможность оформить новые социальные выплаты

Текст: Иван Черноусов
На портале Госуслуг появилась возможность оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Об этом сообщает Минцифры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин утвердил порядок взаимодействия ведомств при оказании госуслуг

Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

Право на назначение пособий имеют граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту пребывания или фактического проживания заявителя.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минцифры

Главное сегодня

В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год